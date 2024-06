Durante une entrevista con Daniel Ambrosino para América TV, la cantante María Becerra contó cómo se sintió tras cantar frente a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en “La Bresh” de Miami y, además, reveló el lindo gesto que tuvo el astro argentino luego de terminar la celebración.

La confesión de María Becerra sobre Messi

María, emocionada, expresó: “Fue súper, la verdad; increíble. Nos saludamos y me dice ‘espera que voy a buscar a Anto que se moría por saludarte’. Fue todo divino“.

Ante esto, Becerra hizo hincapié en un humilde y lindo gesto que tuvo el futbolista. “Hay algo que quiero contar, que merece ser contado”, anticipó, y, continuó: “Cuando terminó la fiesta, los dos nos saludan a todos con un beso y se van y, a los 5 minutos, vuelve a entrar y saludó a la moza que nos atendió toda la noche, porque se había olvidado de saludarla. Un genio, loco. Un tipazo“, manifestó, muy feliz.

Messi contó cómo comenzó su relación con Antonela Roccuzzo

Lionel participó de programa de streaming “Dispuestos a Todo”, que conduce su sobrino ahijado, Tomás Messi, y, durante la charla, reveló detalles acerca de su relación con Antonela.

Primero, dijo si es celoso.”Ahora, no, pero antes, sí, cuando era más joven. Tuve mi época”, aseguró, y, prosiguió: “Lo era bastante cuando era pibe, cuando estábamos de novios, al principio, después… ya no”.

Luego, dio detalles de los inicios de su relación con Roccuzzo.

En las Inferiores de Newell’s, Leo se hizo muy amigo de Lucas, primo de Antonela.”Iba a su casa y, ahí, la conocí, desde muy chiquitos. Siempre me gustó. En esa época, se llamaba “amigovios”, confesó.

“Después, con 13 años, me fui para España y un poco que perdimos el contacto. La comunicación era mucho más difícil que ahora. Era a través de cartas, mails o alguna llamada por teléfono fijo, que eran caras las internacionales; entonces, nos dejamos de hablar, nos distanciamos mucho. Con Lucas, también, no solo con ella”, contó.

Por último, confesó: “Hasta que a los 16 o 17 años, nos volvimos a encontrar. La comunicación, era mucho más fácil con el messenger; otra vez, nos fuimos acercando. No habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios”.

El lugar de Argentina que Messi tiene pendiente visitar

También, habló sobre el lugar que le gustaría conocer de Argentina. “Tengo pendiente conocer más el país, siempre lo hablamos con Antonela; hacerlo en familia y disfrutar. Mucha gente me nombra lugares que no conozco y, la verdad, me gustaría recorrerlos. En un futuro, cuando se termine esto y tenga más tiempo, seguro recorra algunos lugares. Por ejemplo, no conozco las Cataratas del Iguazú y me encantaría hacerlo”, reveló Lionel.

