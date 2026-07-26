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El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, respaldó la reforma de la Carta Orgánica de la entidad que el presidente Javier Milei anunció este domingo y aseguró que el proyecto que será enviado al Congreso contempla “muchas mejoras”, aunque evitó adelantar detalles sobre los cambios que impulsará el Gobierno nacional.

La iniciativa fue presentada por Milei a través de una columna publicada en el diario Clarín, donde planteó una serie de modificaciones destinadas a limitar el financiamiento monetario del déficit fiscal y reforzar la independencia del Banco Central. Entre los principales puntos, el mandatario propuso establecer como único objetivo del organismo la preservación del valor de la moneda, prohibir la asistencia financiera al Estado y eliminar modificaciones incorporadas durante el kirchnerismo.

Bausili participó este domingo de la Expo Rural de Palermo y dialogó con la prensa al arribar al predio. Consultado sobre la propuesta del Ejecutivo para modificar el funcionamiento institucional del BCRA, el titular de la entidad respondió afirmativamente ante la posibilidad de avanzar con una reforma.

Ante la consulta sobre la importancia de la modificación, el presidente del organismo monetario señaló: “Hay muchas mejoras que se van a hacer, que van a aparecer en el proyecto de ley”.

Consultado sobre la posibilidad de que la oposición acompañe la iniciativa en el Congreso, teniendo en cuenta que la última modificación de la Carta Orgánica fue aprobada durante el kirchnerismo, Bausili evitó anticipar escenarios políticos: “Es legislativo, no lo sé”.

La propuesta de Javier Milei para reformar el Banco Central

La declaración de Bausili se dio luego de que el presidente Javier Milei presentara los lineamientos de una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central a través de una columna publicada en el diario Clarín, donde detalló los cambios que el Gobierno busca implementar para limitar el uso de la emisión monetaria como herramienta de financiamiento del Estado.

El mandatario planteó una transformación profunda del organismo y sostuvo que el Banco Central fue utilizado durante décadas para financiar déficits fiscales, lo que, según su diagnóstico, derivó en pérdida de valor de la moneda e inflación.

Milei afirmó que el objetivo de la reforma es “poner fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia” vinculados al funcionamiento del BCRA y reiteró su postura de que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.

Los cinco cambios que propone el Gobierno para el BCRA

La reforma impulsada por el Ejecutivo contempla cinco modificaciones centrales sobre la Carta Orgánica del Banco Central:

1. Un único objetivo: preservar el valor de la moneda

El Gobierno propone que el BCRA tenga como única misión la preservación del valor del peso argentino, eliminando otros objetivos que actualmente forman parte de sus funciones.

2. Prohibición de financiar al Estado

La iniciativa busca impedir que el Banco Central otorgue financiamiento al Tesoro nacional, provincias o municipios, además de prohibir la compra de títulos públicos en el mercado primario.

3. Mayor independencia para las autoridades del Banco Central

El proyecto plantea reforzar la autonomía del presidente y del directorio del organismo, estableciendo mayores requisitos para su remoción mediante una mayoría agravada en el Congreso.

4. Restricciones al uso de las ganancias del BCRA

La propuesta establece límites para la utilización de los resultados obtenidos por la entidad. Las ganancias derivadas de la valorización de activos pasarían a formar parte de una reserva técnica, mientras que otros resultados solo podrían utilizarse para cancelar deuda pública.

5. Derogación de modificaciones realizadas en 2012

El Gobierno también busca eliminar cambios introducidos durante la administración kirchnerista, entre ellos los mecanismos que permitieron utilizar reservas internacionales para financiar al Estado mediante instrumentos como las Letras Intransferibles.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central deberá ser debatida en el Congreso, donde el oficialismo buscará acuerdos con distintos sectores políticos para avanzar con la aprobación del proyecto.