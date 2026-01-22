Sofía Gonet, mejor conocida como “La Reini”, volvió a hablar de su vínculo con Verónica Lozano durante un móvil para “Intrusos” (América TV), donde se refirió a aquella entrevista que compartieron; al respecto, la influencer aclaró que no hubo un cruce reciente, aunque dejó abierta la posibilidad de un reencuentro televisivo. “No, no la crucé, pero… ¿sabés qué? El otro día, estaba pensando que yo voy a tener que ir al diván de vuelta. ¿Va a ser el único diván que van a querer ver?”, lanzó, picante.
Ante la consulta del cronista sobre si aceptaría volver a sentarse frente a Lozano, Gonet respondió fiel a su estilo: “Voy a tener que ir, porque viste que cuando… bueno, bah, no sé, pero viste que cuando te eliminan vas al diván, al chef al diván, así que me la voy a tener que volver a cruzar ahí; muy difícil… Le voy a decir todo”.
Durante la charla, el notero le recordó que había dicho que, las únicas personas que le habían caído bien, fueron Vicky Xipolitakis y el perrito; lejos de desmentirlo, Sofía ratificó su postura: “Y el perrito es divino y, a Vicky, la amo”.
Consultada sobre cómo se imagina ese eventual regreso al diván tras todo lo ocurrido, fue contundente: “Ah, no, a mí qué me importa; he hecho… He vuelto, mirá, si volví con mi ex después de escracharlo por la rata, no voy a volver a ver a Lozano a decirle algo, no me importa, no. Todo es posible. Todo es posible en esta vida, siempre se puede volver a todos lados”.
Por último, le preguntaron por su vínculo con Homero, luego de un período marcado por conflictos y declaraciones cruzadas; Gonet, fue clara al respecto y puso punto final al tema: “Eh, ya hay calma; no hay contacto, contacto cero absoluto”.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
Se viralizó un explosivo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro: “Eso no era amor”
La dolorosa confesión de Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”
Yanina Latorre se cruzó con Lionel Messi en Miami y compartió el emocionante encuentro: “Es el uno”
Aseguran que Julieta Ortega estaría saliendo con Juan Román Riquelme: “Me da mucho pudor”
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario