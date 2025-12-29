Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, dio una nota para “Infama” (América TV), y reveló que, al salir del reality de Telefe, cayó en las drogas.”Fue una caída con mucho dolor; el dolor me llevó a hacer cosas que decidí hacerlas públicas, porque hay muchas personas que pasan por esto; demostrarles que uno se puede equivocar, pero, también, se puede salir”, comenzó diciendo la influencer.

Tras estos dichos, prosiguió: “Cuando salimos de la casa, todos salimos con mucha fama y exposición; uno sabe dónde se mete, pero no se imagina las consecuencias de las cosas que te pueden llegar a inventar”.

Antes de entrar al programa, Romina había estado vinculada a la política: fue diputada nacional por el “Frente de Todos” entre 2019 y 2021 y estaba casada con el exintendente de Moreno, Walter Festa.

Sobre su exmarido, con quien tiene dos hijas, Romina, indicó: “No es que me sentí usada, pero… Fue raro; tuve que entrar a la casa para que se dé cuenta la persona que yo era; me pesó un poco que, cuando salí, me estaba esperando, pero, antes de entrar, me tenía bloqueada”.

Respecto a cómo atravesó la separación de Festa, Uhrig, confesó: “Volví con él, pero, después, pasaron cosas en la pareja que a mí no me gustaron; cuando las nenas se iban con su papá, yo no me podía quedar en casa porque me quedaba muy mal, llorando”.

En este marcó, contó que fue la separación lo que la llevó a consumir drogas. “Fin de semana de por medio mis hijas estaban con el papá y yo empecé a salir, me refugié en la noche, que te invitan a un lugar, a otro… En 35 años, no hice lo que hice en esos dos años que hice de todo”.

“En la noche me encontré con muchísima gente y fui muy frágil; hubo una persona puntual del medio, muchos en realidad, que empiezan a tomar cosas, te convidan algo y, en ese momento, eso que me convidaron fue un momento de alegría que no quería que se termine”, aseguró.

Con lágrimas en los ojos, Romina se quebró, y, confesó: “Ya estaba pensando en el finde siguiente que iba a salir; soy una persona que me cuido un montón, que amo a mis hijas, sé la madre que soy, la amiga, la compañera, entonces, para mí eso fue fuerte y, lamentablemente, no lo pude manejar”.

“Siempre me creí fuerte y pasé por otras cosas feas, pero esto no lo pude manejar”, indicó respecto al consumo de drogas.

Ya recuperada, la ex Gran Hermano cuenta qué la llevó a buscar ayuda. “Hoy, puedo decir que estoy bien; gracias a Dios, pude salir de esa porquería; te lleva a la felicidad, pero, después, te queda el vacío”, sostuvo.

Ante las cámaras, detalló las consecuencias que esto le trajo. “Empecé con pastillas, después tomé MDMA (éxtasis), que se le dice, y nunca me animé a probar nada más; no quería salir si no tenía eso, buscaba, buscaba y me ponía agresiva porque lo necesitaba”, destacó.

Para finalizar, la exdiputada aprovechó para agradecer la ayuda profesional que recibió. “Estuve depresiva; empecé con ataques de pánico y, ahí, empecé con un terapeuta, que es psicólogo y psiquiatra; me vio muy mal y me medicó, me ayudó un montón”, cerró.

Leé más notas de La Opinión Austral