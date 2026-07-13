Telefe ya está preparando todo para el comienzo de “Popstars”, que llegará al canal en septiembre tras el gran final de Gran Hermano Generación Dorada; en este marco, Julieta Poggio dio detalles inéditos del reality.

Tras hablar sobre el casting que se realizó, la joven reveló en “La Peña de Morfi”: “Después de esta instancia, van a formar parte de la academia”, y, detalló: “Después, viene la casa “Popstars”, donde van a convivir y se mezclan todos los realities; va a estar muy bueno”, aseguró.

Por último, Poggio decidió destacar la actitud que tuvieron las jóvenes durante las pruebas. “Había mucha sororidad; se apoyaban, se aplaudían; fueron muchas horas de cola y ya se hacían amigas”, cerró.

¿De qué trata Popstars?

Popstars es un reality musical que busca formar un grupo de música a partir de jóvenes con talento, basado en un programa neozelandés que se transmitió por “Azul Televisión” en 2001 y “Telefe” en 2002.

A través de un seguimiento, permite a los cantantes continuar en el camino hacia el mundo de la fama; luego, en caso de ganar, tendrá la posibilidad de grabar un disco, un video y hacer un show en vivo.

La producción del reality en Argentina estuvo a cargo de RGB Entertainment; la primera temporada, en 2001, fue llamada” Popstars: tu show está por empezar”; participaron solo mujeres, donde surgió “Bandana”‘; en la segunda temporada de 2002, llamada “Popstars: tu show”, se convirtió en una versión masculina y se creó Mambrú.

Leé más notas de La Opinión Austral