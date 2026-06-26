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Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, manifestó su solidaridad con los damnificados por los destructivos terremotos que azotaron a Venezuela; la empresaria rosarina aprovechó sus historias de Instagram para enviar un mensaje de apoyo y visibilizar una iniciativa de recaudación de fondos.

“Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, escribió Rocuzzo junto a un enlace titulado “Ayuda para Venezuela”, que la joven dejó para que, sus seguidores, puedan colaborar con la causa.

Con este gesto, Antonela se sumó al grupo de celebridades internacionales que han puesto sus plataformas al servicio de la emergencia humanitaria, con el fin de dar visibilidad a la situación y respaldar las colectas destinadas a los afectados.

Angustia en Venezuela: buscan a siete jugadores desaparecidos tras los terremotos

El deporte venezolano vive momentos de enorme preocupación como consecuencia de los terremotos que golpearon distintas zonas del país en los últimos días; mientras los equipos de emergencia mantienen activos los operativos de rescate y asistencia a las comunidades afectadas, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que, siete futbolistas, permanecen desaparecidos.

La situación más alarmante involucra a Yimvert Berroterán, mediocampista de la Selección Sub-20 de Venezuela y considerado uno de los proyectos más importantes de las categorías juveniles nacionales; el futbolista fue visto, por última vez, en el sector de Los Corales, una de las áreas que sufrió importantes daños tras los movimientos sísmicos; desde entonces, familiares, autoridades y organismos deportivos siguen de cerca las tareas de búsqueda con la esperanza de obtener noticias alentadoras.

Además, La Federación confirmó que, otros seis futbolistas, también continúan desaparecidos; se trata, de: Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García.

Las autoridades mantienen abiertos distintos operativos en las regiones afectadas y trabajan, de manera coordinada, con organismos de emergencia para intentar localizar a todas las personas reportadas como desaparecidas.

La noticia generó una fuerte reacción en el ambiente futbolístico venezolano; diversos clubes, dirigentes, jugadores y entrenadores expresaron su solidaridad con las familias afectadas y utilizaron sus canales oficiales para difundir información vinculada a la búsqueda; además, numerosas instituciones deportivas emitieron mensajes de apoyo mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más comprometidas por la tragedia.

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