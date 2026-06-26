El escándalo entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato, tras una fake news sobre Jorge Messi en “Luzu TV”, sumó un nuevo capítulo: luego de que la actriz confirmara que no le haría juicio al dueño de ese canal de streaming, lo cierto es que parece haber cambiado de opinión.

Aunque pareciera que el conflicto no escalará hasta Tribunales, lo que sí está cerca de suceder es el desembolso de una suma millonaria por parte de “Luzu” a la cuenta bancaria de Flor Peña, dado que, tras ser asesorada por Fernando Burlando, la mediática intimó a la emisora y le hizo un reclamo formal.

En este marco, Pablo Layus informó en “Primicias ya” que “hay tres puntos para resumir que son realmente muy importantes”, dado que, Peña, “pide cumplimiento del contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria, los famosos “PNT” que tenía liberados y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo, también, con esto”, destacó.

Y, prosiguió: “Un punto, que no hay que dejarlo pasar, tiene que ver con el resarcimiento por daños y perjuicios; se juntaron, en los reclamos, algunos memes que se han vuelto virales mostrando a Florencia Peña de una manera, digamos, donde es el claro ejemplo de la fake news, para llamarlo de alguna forma”.

“Tenemos las primeras hojas del reclamo de Florencia Peña hacia el “Luzu TV” y estamos hablando de cifras realmente importantes… Estoy contando y son ocho ceros; en este caso, tendría un dos adelante”, detalló el periodista, dejando en claro que, el reclamo económico a Nicolás Occhiato, es de $20.000.000.

Florencia Peña volvió al teatro tras la polémica: ¿Cuál fue la reacción de su público?

La controversia por la información errónea relacionada con la salud de Jorge Messi continúa generando repercusiones; aunque Florencia ya fue apartada de “El show del verano” y del canal de streaming, donde ocurrió el episodio, el tema continúa generando polémica.

En medio de una jornada marcada por críticas y comentarios en redes, la actriz optó por continuar con sus compromisos laborales y no suspender la función teatral que tenía programada; así, subió al escenario de “Las Hijas”, la obra que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa, donde recibió una respuesta positiva por parte de los espectadores, quienes le mostraron su apoyo.

Durante la cobertura de “Arriba Argentinos” (El Trece), la periodista May Martorelli contó cómo atravesó la actriz las horas posteriores al escándalo; mientras se mostraban imágenes de la función, indicó: “Decidió ir a pesar de todo, a pesar de que se la vio muy angustiada durante todo el día”.

La reacción del público al ver a Florencia Peña

La aparición de Peña, sobre el escenario, generaba expectativa por la posibilidad de una respuesta negativa del público tras el episodio que protagonizó; sin embargo, según relató la cronista, el clima dentro de la sala fue completamente diferente.

“Quienes estuvieron ahí dicen que, todos los chistes, fueron festejados; el público estuvo normal”, señaló Martorelli al referirse a lo ocurrido durante el espectáculo.

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