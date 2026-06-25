La compleja relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica luego de una serie de declaraciones de la modelo que generaron un fuerte impacto; en medio de una nueva disputa pública vinculada a sus hijas, la conductora realizó acusaciones contundentes contra su expareja y reveló situaciones que, según aseguró, ocurrieron tras la separación.

Desde que la relación entre Icardi y la China Suárez se hizo pública, siempre existieron dudas sobre cómo se desarrollaron los tiempos de ambos vínculos; aunque los protagonistas nunca terminaron de aclarar por completo lo sucedido, el tema volvió a instalarse en los medios a raíz de una intervención telefónica de Wanda en televisión.

La conductora se comunicó con Mariana Fabbiani mientras que se debatía el enfrentamiento judicial y mediático que mantiene con el jugador; molesta por algunos comentarios y por la participación de Elba Marcovecchio en el ciclo, Nara aprovechó el espacio para exponer una situación que, según afirmó, atravesó durante el proceso de ruptura.

En un momento, hizo referencia a la actual pareja de Icardi, y, manifestó: “Hablar de este tema cansa; Mauro es parte de mi pasado y me costó mucho poder separarme… Me parece una falta de respeto, para el presente de Mauro, seguir hablando de algo que es…”, lanzó.

Sin embargo, las declaraciones más fuertes llegaron después; Wanda sostuvo que, el delantero, nunca habría estado convencido de poner fin al matrimonio y aseguró contar con pruebas para respaldar sus dichos.

“Lo que a mi Mauro me dijo, todo lo que hablo tengo pruebas; tengo pruebas que Mauro no se quería divorciar; a él, un abogado en Italia le dijo que ‘iba a demorar tres a seis años si lo hacía allá’, por lo que estaba convencido que, en este tiempo, me iba a convencer de volver… Eso no pasó”, confesó.

Además, relató que, durante ese período, recibió una cantidad de mensajes y llamadas que consideró excesiva. “Hay horas y horas de texto de él, que los tomaba como un acoso, porque ya dije “basta” y esa persona te escribe y te escribe”, señaló.

Luego, profundizó en esa acusación y reveló una situación puntual que, según contó, la llevó a presentar material ante la Justicia. “En un momento, he llegado a tener 300 llamadas en un día de Mauro y un montón de situaciones; por eso, llevé mi teléfono a la fiscalía, se los di y estuve como cuatro horas, y, le dije ‘copien todos los mensajes que tengo acá'”.

Las declaraciones de Wanda suman un nuevo capítulo a una historia que continúa generando repercusiones y que, lejos de encontrar un cierre definitivo, sigue alimentando la polémica pública entre ambos.

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