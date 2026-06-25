La convivencia volvió a quedar en el centro de la polémica en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe); esta vez, una discusión relacionada con el aire acondicionado derivó en un fuerte enfrentamiento entre Yanina Zilli y Manuel Ibero, generando un momento de máxima tensión dentro del reality conducido por Santiago del Moro.

Todo comenzó cuando, Yanina, expresó su malestar por la temperatura elegida por algunos de sus compañeros; molesta por la situación, decidió intervenir, directamente, sobre el aparato y manifestó su descontento delante de todos. “Lo estoy bajando… Pará un poco, loco; paren un poco con los aires, que me estoy cagando de frío todos los días de mi vida; en pleno invierno, me ponen el aire en 22; la casa es de todos, dejame de joder”, lanzó, visiblemente furiosa.

Rápidamente, la queja se transformó en una discusión más amplia sobre las reglas de convivencia; según planteó la jugadora, el problema no era nuevo y se venía repitiendo desde hacía varios meses; en este marco, arremetió contra Manuel Ibero y aseguró que, en otras oportunidades, había modificado la temperatura sin consultarle al resto de los integrantes.

“Hace 4 meses que estoy acá; esta casa es mía, también, hasta el día que me vaya por la puerta esa; no me rompan más las pelotas; con todos me hinché las pelotas; Manu me puso el aire en 19 el otro día”, indicó Yanina, mientras apagaba el equipo.

Ante las acusaciones, Manuel intentó defenderse y negó haber sido responsable de la situación. “No fui yo y nunca te grité”, respondió, buscando bajar el nivel de conflicto; sin embargo, la explicación no logró calmar a su compañera, quien redobló la apuesta y dejó, en evidencia, el desgaste acumulado por la convivencia diaria.

“Te grito yo porque me cansaste. Es una falta de respeto agarrar el control del aire y hacer lo que querés”, retrucó la participante.

En medio de la discusión, también intervino Andrea del Boca, quien respaldó el reclamo y recordó un episodio reciente relacionado con la temperatura del ambiente. “Háganse cargo, a la noche lo pusieron en 19”, señaló.

Mientras la discusión avanzaba, algunos jugadores observaron la escena con sorpresa; Manuel continuó con sus tareas domésticas, lavando los platos, mientras que Yipio siguió el intercambio desde la habitación con una actitud mucho más relajada.

Lo que parecía una simple diferencia de opiniones sobre el uso del aire acondicionado, terminó revelando tensiones que venían acumulándose desde hace tiempo.

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