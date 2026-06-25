El nombre de Ekaterina Ojeda resultaba prácticamente desconocido para el público, sin embargo, una serie de acontecimientos ocurridos, durante una salida nocturna, la ubicaron de manera repentina en el núcleo de una historia que, actualmente, domina la agenda del espectáculo: la relación entre La China Suárez y Mauro Icardi.

Quién es Ekaterina Ojeda, la joven que amenaza la relación entre Icardi y la China Suárez

La joven, de 25 años, desarrolla tareas vinculadas a promociones y relaciones públicas en Tequila, uno de los establecimientos nocturnos más frecuentados por figuras del ambiente artístico, empresarios y deportistas; su actividad laboral la mantiene inmersa en el circuito social porteño, aunque, hasta ahora, había permanecido completamente alejada de la exposición mediática.

Según trascendió, la situación se produjo durante una noche en la que coincidieron en el mismo espacio Mauro Icardi, la China Suárez, Ekaterina y varios integrantes de sus respectivos entornos; en este marco, comenzaron a surgir relatos que describen una serie de gestos, conversaciones y acercamientos que habrían generado incomodidad dentro de la pareja.

Diversas versiones señalan que, el delantero, habría mostrado una atención particular hacia la joven, circunstancia que no habría pasado inadvertida para la actriz; con el correr de las horas, el clima dentro del sector VIP se habría tornado cada vez más tenso, dando lugar a una situación que, posteriormente, fue reconstruida por distintos programas de espectáculos.

El suceso adquirió una dimensión mediática considerable; las redes sociales se poblaron de comentarios, hipótesis y análisis sobre lo ocurrido, mientras, el nombre de Ekaterina, comenzaba a multiplicarse en portales, ciclos televisivos y cuentas dedicadas a la farándula.

A diferencia de otras figuras que irrumpen en este tipo de historias, Ojeda mantiene un perfil digital relativamente reservado; sus redes muestran escenas cotidianas, viajes, encuentros sociales y momentos vinculados a la vida nocturna, pero sin la exposición permanente que caracteriza a muchas influencers.

La repercusión del caso volvió a colocar bajo la lupa a Mauro Icardi y a La China Suárez, una pareja que, desde hace años, convive con una intensa atención mediática.

Ekaterina Ojeda rompió el silencio sobre su encuentro con Mauro Icardi

La joven dio una entrevista en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, donde contó su verdad sobre lo ocurrido con la actriz y el futbolista.

Según relato Eka, La China se había ausentado, brevemente, del sector VIP; fue entonces cuando Icardi se levantó, se acercó con el pretexto de prepararse un trago, y, le preguntó: “¿Te puedo saludar?”. Ekaterina respondió que “sí”, pero con la intención de despedirse; sin embargo, el jugador no buscó darle un beso en la mejilla, sino que buscó darle un beso en la boca.

Sobre los piropos que Icardi le habría dicho durante la noche, la joven fue más cautelosa; cuando Pepe Ochoa le consultó si el futbolista le había dicho que era la chica más linda que había visto en su vida, Ekaterina, respondió: “Algo así me dijo; me dijo, tipo: ‘Qué linda que sos, qué linda que estás’… Una cosa así; la verdad, no me acuerdo. No me pareció tan importante en el momento hasta que se hizo el otro día”.

Esa versión coincide, parcialmente, con la que Yanina Latorre había revelado antes en SQP, cuando leyó textualmente las frases que, según su fuente, Icardi le habría susurrado al oído: “Me encantás, pero, ojo, que por acá está Eugenia”.

La panelista Pilar Smith fue más allá y le preguntó si Icardi también le había dicho: “Si no estaba Eugenia, me iba con vos”. Ekaterina lo negó, aunque reconoció que él estaba interesado en tener un nuevo encuentro con ella: “Me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si, quizás, nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, indicó.

Sobre la reacción de la China, Ojeda fue precisa en lo que vio y lo que no; según confesó, cuando la actriz regresó al VIP, se acercó a la mesa de bebidas y la empujó de hombro. “Un empujoncito”, describió Eka, como le gusta que la llamen, minimizando el episodio. Cuando Ochoa le preguntó si fue cierta la versión de que la actriz tuvo un gesto más violento, fue categórica: “De los pelos no me tiró”, aunque Carolina Molinari aclaró que, una testigo que estuvo presente, le había relatado un forcejeo más intenso. “Me dice: ‘Hubo un forcejeo’, como que hubo un tironeo”, destacó. Ekaterina no lo negó del todo, pero, tampoco, lo confirmó. “No sé, no me pareció tan grave”, lanzó.

La joven también se refirió al estado de Icardi esa noche; ante la pregunta de si el futbolista estaba tomado, respondió que estaba “alegre, contento”D De Brito, aportó su propia lectura: “Fernet, me parece”.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Karina Iavícoli le señaló que parecía estar disfrutando la situación más que sufrirla. “A vos un poco te gustó, Ekaterina, porque es como que la situación te divierte un poco”, le dijo la panelista; la respuesta de Ojeda, fue directa: “No la pasé mal, porque era una simple charla; a mí no se me hizo nada malo, la verdad. No me ofende que ella me mire mal, porque no estoy haciendo nada malo”. Y, cerró, con una frase que sintetizó su postura: “Me hice famosa de casualidad”.

Al final de la entrevista, Iavícoli le preguntó de qué lado estaba en el conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez; la respuesta de Ojeda fue sin rodeos: “Yo soy team Wanda. La banco a muerte. A la China no le tiré flores porque… Bueno, Wanda, obvio”; cuando Denise Dumas le preguntó qué le había parecido la actriz en persona, Ekaterina, eligió el equilibrio.“Me parece hermosa. Es muy linda”, expresó.

Un detalle que no pasó desapercibido en redes fue que, durante la entrevista, la joven mencionó que su mamá se llama Tatiana; el dato, aparentemente menor, generó una catarata de comentarios entre los seguidores del programa.“Tatiana” es el apodo que circula en redes sociales para referirse, de manera despectiva, a las mujeres acusadas de involucrarse con hombres en pareja, un mote que parte del público le aplica, precisamente, a la China Suárez desde su conocido episodio con Wanda Nara y Mauro Icardi.

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