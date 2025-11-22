La Policía bonaerense logró identificar a los delincuentes que entraron a robar, el miércoles pasado, a la casa de Valeria Mazza en Las Barrancas, partido de San Isidro; se trata de dos adolescentes de 17 años, dos de 18 y uno de 19.

El robo ocurrió cerca del mediodía, pero Mazza no se encontraba en su casa sobre la calle Monte Grande al 1500, aunque si estaba su hija Taina, de 17 años, acompañada por una amiga y dos empleados de la familia, que fueron quienes llamaron a la Policía.

Personal de la comisaría 4° de San Isidro se presentó, casi de inmediato, y el caso tomó relevancia pública; al principio, no había quedado claro si los ladrones llegaron a robar algo de la mochila que encontraron dentro de la casa.

Desde entonces, investigadores policiales realizaron, al menos, ocho allanamientos en la provincia de Buenos Aires y, en algunos de esos operativos, encontraron ropa que podría ser la que vestían al momento de entrar a la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier.

Además, la Policía logró confirmar las identidades de los sospechosos porque dio con sus documentos, si bien ninguno de los cinco se encontraba en los domicilios allanados al momento de los operativos.

El caso es investigado como tentativa de robo, porque el grupo de asaltantes escapó corriendo de la casa cuando la hija de la modelo descubrió la situación y comenzó a gritar.

En la huida, los adolescentes se llevaron, únicamente, una mochila que, sin embargo, dejaron abandonado en la puerta de la vivienda.

Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier, se encontraban en Madrid al momento del episodio

Gravier dialogó con “Teleshow”, desde Madrid, y, confirmó: “Está todo bien”; en su explicación, detalló: “Está todo controlado y está siendo investigado por la policía; no se llevaron nada, porque, al ver que había gente, salieron corriendo; por suerte, no pasó a mayores, pero deberemos volver a ver el tema de la seguridad”.

