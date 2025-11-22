María Becerra acaba de sacar su nuevo disco “Quimera”, que ya es un éxito por tratarse de un trabajo sumamente personal de la artista; en el marco de este reciente lanzamiento, la cantante mantuvo un intercambio con el periodista dominicano Tony Dandrades, el cual no dudó en adentrarse en su vida personal, consultándole si, aún, sueña con ser madre tras atravesar dos embarazos ectópicos.

Sincera como siempre, la artista, no dudó en responder: “Sí, obvio, obvio que sigue siendo un anhelo, pero, ahora, hay una ansiedad apagada, después de atravesar lo que atravesamos con mi pareja, que fue un proceso muy largo; la gente conoce lo que conoce porque se escapó de nuestro control, pero hay muchas otras cosas que no conocen, que, también, pasaron, fueron terribles y fue un proceso muy doloroso; yo me di cuenta de que fue muy guiado por la ansiedad”.

Tras esta confesión, agregó: “Porque yo siempre quise ser mamá joven, pero ¿por qué? Porque mis padres me tuvieron de grande; mi mamá me tuvo a los 44 y, a mi hermana, a los 45 y, por ahí, no pueden hacer ciertas cosas o tener cierta energía que cuando tenés 20 y pico la tenés; además, siempre como que eso fue algo que me perseguía, yo, decía “quiero estar completamente vital: puedo darle energía, jugar, que se me ocurran miles de ideas para inventarle cosas en el aire, aunque no existan”.

“Siempre fue mi sueño, como que quiero ser mamá joven, pero, al final, me di cuenta, y, digo, “en tres, cuatro, cinco años, puedo seguir siendo joven y, si ahora mi cuerpo me está queriendo decir algo, yo lo tengo que escuchar”, yo jamás he sido irresponsable, porque la salud me parece algo primordial”, prosiguió.

Además, reveló cómo fue el proceso de este deseo con su pareja J Rei. “Obvio que lo encaramos con especialistas en fertilidad. muchos estudios, tratamientos y, al parecer, todavía no hemos encontrado el problema que yo tengo, entonces, tal vez, es otra cosa. Yo, por ejemplo, creo mucho en Dios y creo que él me está diciendo que, en este momento, no tiene que ser; tengo que escucharlo, porque ya hubo muchas alertas”, aseguró.

Finalmente, María dejó una profunda reflexión: “Mi vida vale mucho como para que yo, literalmente, me desviva por tener un bebé; yo valgo mucho como persona como para terminar muerta por una ilusión tan grande de querer tener un bebé, es como… Soy re joven, tengo un montón de cosas por vivir”.

Leé más notas de La Opinión Austral