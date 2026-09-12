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Telefe anunció a los 24 participantes que formarán parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, el reality culinario más importante del mundo.

Según se informó en un comunicado de prensa, el programa contará con la conducción de Wanda Nara y la participación de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana como jurados.

El certamen reunirá a figuras del espectáculo, la música, el deporte, el periodismo y el streaming, quienes deberán demostrar sus habilidades culinarias y convencer al exigente jurado en una competencia que promete emociones, humor y alta cocina.

Los famosos que formarán parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity

La lista completa de las celebridades confirmadas, son:

Alejandro Lerner

Campi

China Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Juli Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

L-Gante

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Pachu Peña

Paula Trapani

Rocío Robles

Sebastián Presta

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