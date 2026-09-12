Telefe anunció a los 24 participantes que formarán parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity, el reality culinario más importante del mundo.
Según se informó en un comunicado de prensa, el programa contará con la conducción de Wanda Nara y la participación de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana como jurados.
El certamen reunirá a figuras del espectáculo, la música, el deporte, el periodismo y el streaming, quienes deberán demostrar sus habilidades culinarias y convencer al exigente jurado en una competencia que promete emociones, humor y alta cocina.
Los famosos que formarán parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity
La lista completa de las celebridades confirmadas, son:
Alejandro Lerner
Campi
China Ansa
Diego Ramos
Edith Hermida
Elizabeth Vernaci
Grego Rossello
Hernán Coronel
Juli Poggio
Julieta Nair Calvo
Karina Mazzocco
L-Gante
Lizy Tagliani
Luciana Geuna
Luck Ra
Marta Fort
Morena Beltrán
Nazareno Casero
Pablo Giralt
Pablo Migliore
Pachu Peña
Paula Trapani
Rocío Robles
Sebastián Presta
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