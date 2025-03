Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El episodio de represión y violencia policial sacude a la opinión pública. Emanuel Herrera, cronista de Crónica TV, fue baleado durante la marcha de los jubilados mientras cubría la protesta junto a su equipo. En diálogo con AM 530, describió la brutalidad del accionar policial: “Fue una salvajada. Con mi compañero, que recibió tres balazos, estábamos en la esquina de Callao y Rivadavia. Estábamos con un grupo de hinchas de fútbol que no se quería ir hasta que se vayan los últimos jubilados que quedaban. Nadie estaba haciendo nada”.

El periodista continuó con su relato, detallando cómo se desarrolló el ataque: “En un momento, la Policía cambia de guardia y empiezan a avanzar por la vereda. Y cuando llegamos a la altura del cine Gaumont, siempre por la vereda, la Policía motorizada empezó a tirar. Fue una cacería”. Sus palabras evidencian la violencia desmedida con la que actuaron las fuerzas de seguridad.

Herrera también reveló una situación insólita que presenció durante la represión: “Ayer en un momento, cuando íbamos por Avenida de Mayo, vimos a los policías sacándose una selfie y grabando videítos mientras reprimían”. Esta escena, lejos de ser un hecho aislado, refuerza las denuncias sobre el abuso policial y la falta de control en el operativo.

El cronista no ocultó su indignación y manifestó su preocupación por la creciente violencia contra la prensa: “Hoy me levanté con bronca. Hay un colega que le reventaron la cabeza con un cartucho a lo Fuentealba. Un periodista freelance que se está ganando la vida, el maguito. Vas a cubrir y no sabés si la contás”. Su referencia al asesinato del docente Carlos Fuentealba refuerza la gravedad de lo sucedido.

Además, Herrera denunció la actitud de algunos periodistas que justificaron los ataques contra la prensa: “Hay colegas que salen a festejar que a un compañero nuestro le rompieron la cabeza con un cartucho”. Sus declaraciones reflejan la polarización que atraviesa el país y la falta de solidaridad dentro del gremio periodístico.

El ataque a Herrera se suma a la agresión sufrida por los camarógrafos Guillermo Lépore y Pablo Alonso, quienes también fueron víctimas de la represión policial. Los tres profesionales fueron trasladados al Centro Gallego de Capital Federal para recibir atención médica, acompañados por Facundo Pedrini, director de Crónica TV.

Este episodio ha generado una ola de repudio por parte de organizaciones de derechos humanos y entidades periodísticas, que exigen el esclarecimiento de los hechos y el cese de la violencia contra los trabajadores de prensa. Se espera que las autoridades brinden explicaciones sobre el accionar de la Policía y se determinen las responsabilidades correspondientes.