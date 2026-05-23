En marzo de este año, comenzaron a trascender rumores de una pelea entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, quienes habían colaborado musicalmente en el pasado; se señaló que Mernes había querido interferir en la agenda profesional de María Becerra, quedarse con el equipo de trabajo de Tini y la polémica escaló, aún más, cuando la involucraron con jugadores de la selección argentina

Las versiones de su distanciamiento se afianzaron cuando la Triple T, La Nena de Argentina e, incluso, Antonella Rocuzzo, dejaron de seguir a la cantante de Entre Ríos en las redes.

En este marco, fue abordada por el programa “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, luego de que volviera a la Argentina tras una temporada viviendo en Miami, donde grabó su último disco y reapareció, públicamente, en una función del musical “Hairspray” en el Teatro Coliseo.

En primer lugar, fue consultada acerca de relación con Duki y, luego, sobre su vínculo con Tini. “La verdad es que, con Duki, todo bien, como siempre; nos inventaron mil cosas y seguimos más fuertes que nunca… lo mismo con lo otro, no tengo mucho para decir”, manifestó, en primer lugar, Mernes.

Luego, destacó, incómoda: “Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan; duele”,

Más tarde, el cronista la confrontó respecto a si habló o no con Stoessel, y, Emilia respondió: “Sí… O sea, no voy a decir mucho más que esto”.

En ese sentido, evidenciando no querer entrar en más detalles, la artista se subió a su auto mientras le consultaban sobre el supuesto escándalo con la selección argentina.

“¡Preguntame sobre mi música! Se vienen un montón de cosas”, expresó Mernes, indignada, antes de cerrar la nota.

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