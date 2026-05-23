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Rock & Pop fue distinguida en los prestigiosos “New York Festivals Radio Awards” gracias a su campaña “Imperfectamente Humanos”, que recibió un Finalist Diploma en la categoría Station Promotion / Open & ID Promotion.

Conocidos dentro de la industria como los “Oscar de la radio”, los New York Festivals Radio Awards reconocen a las producciones más innovadoras y destacadas del mundo en radio, podcasting, periodismo y storytelling sonoro; el certamen premia trabajos de excelencia provenientes de distintos países y plataformas.

En este marco, el Finalist Diploma representa un reconocimiento internacional de alto nivel para aquellas producciones que alcanzan la instancia final de evaluación entre cientos de piezas de todo el mundo; la distinción obtenida por “Imperfectamente Humanos” ubica a Rock & Pop dentro de la selección global de contenidos sobresalientes elegidos por el jurado del festival.

La campaña contó con dirección creativa de Julián Etchevarría, coordinación artística de Martín Codini, guión y diseño sonoro de Alejandro Cerviño y Germán Arrieta y locuciones de Pablo Matus y Carolina Odena.

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