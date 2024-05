En las últimas horas, en el programa “LAM” (América TV), su conductor, Ángel de Brito, dio a entender que Emilia Mernes estaría esperando un hijo con Duki; a raíz de la repercusión que tuvo la noticia, la cantante, a través de su Instagram, hizo un picante descargo.

El duro descargo de Emilia Mernes tras los rumores de embarazo

Emilia, expresó: “Hola mis amores, ¿cómo están?… acá estoy. Quiero contarles, como muchos ya sabrán, tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar para poder recuperarme”.

“Quiero pedirles perdón de corazón, porque siento que les fallé”, continuó, haciendo referencia a los shows que tuvo que cancelar.

Ante esto, aseguró: “Necesitaba descansar, me dolía todo el cuerpo… me sentía fatal. Realmente, no había otra opción”, y, reveló: “Últimamente, estuvo con muchas cosas: con el tour, con las fechas… y, más allá de eso, con cuestiones personales que, obviamente, revolucionaron mis sentimientos y eso afectó mi salud”.

“Supongo que el cuerpo me habló y me dijo que pare un poco”, comentó Mernes.

“A veces, las cosas no salen como nosotros queremos o esperamos. Para mí, la salud está primero y necesitaba recuperarme para poder brindarles el show que ustedes se merecen”, agregó.

“Ahora, ya estoy bien; volví con todo. Me siento muy feliz de comunicarles esto. Ya estamos trabajando para la reprogramación de las fechas”, aseveró.

Por último, con respecto a los rumores de embarazo, manifestó: “No estoy embarazada, así que les agradecería si dejan de asumir que siempre lo estoy”.

¿Cómo reaccionó Duki tras los rumores de embarazo?

A través de una historia, el cantante se lo tomó con humor, y, expresó: “Bueno, mi gente, ya le estuve pensando nombres a la bendi… si es hombre, se va a llamar “Gohan” y si es mujer “Cersei”.

Ante esto, continuó bromeando.”Así que acá abajo, en la caja de los comentarios, dejen qué nombre le pondrían si fuese hombre o mujer. Suscríbanse, denle al link y activen la campanita, loco”, comentó.

Ambos nombres que compartió Duki están relacionados con personajes de ficción: “Gohan” es el personaje de Dragon Ball Z y “Cersei” Lannister es el papel que realizó Lena Headey en la popular serie Game of Thrones.

Leé más notas de La Opinión Austral