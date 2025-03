Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de las acusaciones que hizo Elba Marcovecchio sobre Wanda Nara acerca de que no cuida bien a sus hijos con el tema de la exposición mediática, la empresaria no se guardó nada y arremetió contra la abogada de Mauro Icardi.

La grave acusación de Elba Marcovecchio en contra de Wanda Nara

Marcovecchio lanzó un fuerte comunicado en sus redes sociales. En su mensaje, la letrada criticó la sobreexposición mediática de Isabella y Francesca, las hijas de la expareja.

La controversia surgió luego de la difusión de videos y audios en los que se ve a las niñas en momentos de angustia, material que, según la defensa de Icardi, habría sido publicado por la propia Wanda para perjudicar la imagen del jugador.

“Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes también implica resguardarlos de la sobreexposición que hacen muchos padres. Los chicos no son objetos, ni escudos, ni trofeos”, escribió Marcovecchio en Instagram, etiquetando a la periodista Yanina Latorre, quien abordó el tema en su programa “Sálvese quien pueda”.

El mensaje de la abogada refuerza la postura de Mauro, quien sostiene que su expareja intenta manipular la narrativa mediática a través de la difusión de imágenes en las que él queda mal parado. Desde el entorno del futbolista aseguran que la prioridad de Icardi es proteger a sus hijas y evitar que sean utilizadas en el conflicto con Nara.

La respuesta de Wanda Nara a Elba Marcovecchio

En este marco, Nara, muy picante, expresó: “Y en estos días les cuento la historia de una abogada… oor respeto a su ex (Jorge Lanata), que ya no está, estoy pensando si contarlo o no… pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más de un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer”.

La fuerte respuesta de Elba Marcovecchio a Wanda Nara

Tras las acusaciones, la abogada habló en comunicación con “LAM” (América), y, aseguró: “Decir “chorra”… lamentablemente va a tener otra causa más porque yo no tengo por qué bancarme que nadie me diga así, menos Wanda o quien fuera. Es una barbaridad. Me parece una falta total de delicadeza”.

“Voy a chequear el tweet y haré la denuncia que tenga que hacer. No tenía ganas en este momento de mi vida personal de estar haciendo denuncias a personas, pero cruzo un límite que no corresponde. Hay muchos límites que se cruzaron”, finalizó dejando en claro que tomara acciones legales.

