El informe 2025 del Registro Nacional de Femicidios, trans- travesticidios y Femicidios Vinculados de Mumalá reporta más cantidad de femicidios que en 2024.

De acuerdo al Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” hubo 266 asesinatos por razones de género en 2025, 11 femicidios más que en 2024.

Argentina posee una tasa nacional de femicidios de 1 cada 100.000 mujeres al 31 de diciembre de 2025, que se mantiene estable desde los últimos cuatro años.

Las provincias con tasas más altas de femicidios son Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Chaco. De acuerdo al mapa publicado por Mumalá, en Santa Cruz se registraron cuatro femicidios.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se produjeron:

266 femicidios, uno cada 33 horas.

997 intentos de femicidio.

184 niñas/os y adolescentes quedaron sin sus madres.

En este contexto, desde Mumalá señalaron que los datos evidencian la urgente necesidad de declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, para la restitución y multiplicación de medidas efectivas para combatir las formas más extremas de violencia de género en el país.

La edad promedio de las víctimas es 39 años, el 15 % denunciaron a su agresor, el 68 % fue cometido por la expareja o familiar y el 62% fue asesinada en su vivienda. En cuanto al arma, en el 27 % fue asesinada por arma blanca y 27 % por arma de fuego.

Además, indicaron que otro dato preocupante es que sólo el 15 % de las mujeres víctimas de femicidios había denunciado previamente a su agresor, este porcentaje sigue siendo uno de los más bajos registrados desde 2015.

Femicidas

El 68 % de los femicidios fue cometido por parejas o ex y el 62 % se perpetró en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor.

“La violencia de forma más extrema se acrecentó, lo único que ha descendido es la respuesta estatal”. VICTORIA AGUIRRE, VOCERA NACIONAL DE MUMALÁ

En cuanto a los femicidas, la edad promedio es de 36 años, el 16 % asesinó a una tercera persona, el 13 % se suicidó y el 5 % lo intentó. El 10 %, tenía antecedentes penales por violencia de género y el 7 % de los femicidas pertenecía a las fuerzas de seguridad.

Además, el 12 % de las víctimas estuvieron desaparecidas y el 32 % convivía con la víctima al momento de cometer el femicidio.

Al respecto, Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumalá expresó que “los efectos de la eliminación de las de las políticas públicas contra la violencia machista y el negacionismo se manifiestan en los datos que arroja nuestro informe, la violencia de forma más extrema se acrecentó, lo único que ha descendido es la respuesta estatal”.

“Se sumaron modalidades vinculadas al crecimiento de los discursos de odio de género, expresamente misóginos, como sucedió en la provincia de Córdoba con el femicida Pablo Laurta, y dinámicas femicidas vinculadas al narcotráfico y crimen organizado, que estaban circunscriptas a un territorio, se han extendido”, señaló.

Para finalizar, Aguirre manifestó que “desde las organizaciones seguimos acompañando y visibilizando la realidad donde nos matan todos los días, es urgente que se declare la emergencia y se implementen políticas que garanticen la protección de manera inmediata para las víctimas”.

