En medio de la polémica, Lizy Tagliani le dedicó un tierno mensaje a su hijo La humorista compartió una foto en las redes sociales junto su hijo "Tati" que se encuentra en proceso de guarda.

Lizy Tagliani continúa bajo el ojo de la tormenta luego de las polémicas acusaciones que Viviana Canosa hizo en su programa, donde la trató de ladrona, de haber abusado de menores y de ser parte de una supuesta red de trata.

Lejos de ocultarse, la conductora de La Peña de Morfi salió a cruzar a la periodista y aseguró que irá hasta las últimas instancias para limpiar su nombre. Además, sostuvo que las declaraciones son totalmente falsas y que “no encontrarán nada” que diga lo contrario.

Es por ello que en medio de la guerra mediática, la humorista recurrió a sus redes sociales para compartir un tierno mensaje a su hijo “Tati”, quien se encuentra en proceso de guarda.

“Esta foto será un recuerdo de que mamá tiene fuerza siempre”, escribió la humorista junto a una imagen de ella cargando en brazos a su hijo.

Según trascendió en los últimos días, la adopción de Tati podría peligrar tras las fuertes acusaciones de Canosa contra Tagliani, debido a la seriedad del asunto. De hecho, el Juez de familia suspendió la audiencia por adopción.

“Dijo Lizy que entre hoy y mañana iba a salir esta resolución y no va a salir. Hasta que no se levante el secreto de sumario, el juez de familia no va a tomar esta determinación”, indicó Marcelo Polino en Puro Show.