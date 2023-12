Previo a sus shows en River, Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, conocido artísticamente como “Duki”, dio una conferencia de prensa y se tuvo que retirar ya que, al responder una pregunta sobre el éxito de su carrera, comenzó a angustiarse. A raíz de esto, frenó su recital para concientizar acerca de la salud mental e incentivar a sus fanáticos a que se animen a pedir ayuda.

Las conmovedoras palabras de Duki sobre la salud mental

En medio de su show, Duki expresó: “La tristeza no es un momento ni un sentimiento feo. Sí, nos duele, pero nos hace fuerte. No está mal sentirse triste”.

Y, continuó: “El otro día me levanté de la conferencia porque estaba angustiado y había gente que comentaba ‘uy, este pibe es multimillonario y no le falta nada…’. no importa cuánta plata tengo, lo que importa es cómo te sentís por adentro. Si estás triste, háblalo, contalo, decíselo a la gente…No tengan miedo a estar tristes”.

Ante esto, aseguró: “Estar triste es lo que me hace fuerte. Yo soy hombre, lloro desde que nací y viví triste toda mi vida y, gracias a eso, me fui fortaleciendo. Así que… toda la gente que piensa que llorar y estar triste está mal, son todos unos cagones y no tienen huevos. Yo lloro, estoy triste, me la banco y salgo adelante. Así de simple”.

“Si tienen problemas de ansiedad, problemas mentales, la mejor forma es salir adelante. La vida es hermosa, te lo juro. Aunque, a veces, parezca complicada. Hay gente que la tiene más difícil que los demás y es la verdad. Esas cosas te hacen fuerte. Si la peleas, el mérito va a ser doble. Si tienen un sueño, algo que les gusta, peleen por eso”.

Para concluir, manifestó: “Si tienen que llorar, lloren. Si tienen que estar tristes, lo dicen. Y si alguien les dice “cagón”, le decís ‘cagón sos vos por no querer mostrarlo, gil”.

