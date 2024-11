Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un importante operativo policial se desplegó este jueves en las inmediaciones de la Embajada de Israel luego de que explotó un drone y cayó frente al edificio diplomático en horas del mediodía.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida de Mayo y Chacabuco, donde se movilizó la Policía Federal Argentina junto a otras fuerzas que trabajaron en el lugar para determinar la procedencia del objeto. Por cuestiones de seguridad, se decidió cortar parcialmente las calles alrededor de la embajada.

El drone se encontraba sobrevolando la zona, pero se desplomó debido a una falla que hizo que se prendiera fuego. La principal sospecha fue que estuviera realizando tareas de espionaje, como toma de fotografías.

Luego de más de una hora de trabajos, finalmente Bullrich confirmó que se trató de la imprudencia de un usuario particular y que no se estaba realizando ninguna acción que comprometa al edificio.

“Un drone explotó cerca de la Embajada de Israel. Me hice presente para analizar la situación, reunirme con el embajador Sela y supervisar las medidas necesarias. Llevamos tranquilidad a la población: se confirmó que no se trató de un ataque, sino de la imprudencia de un usuario particular. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido”, escribió la funcionaria en sus redes sociales.

El comunicado de la Embajada de Israel tras el incidente con el Dron

“En el día de hoy la Embajada de Israel en Argentina ha tenido que activar sus protocolos de seguridad debido a la presencia de un elemento (dron) en las cercanías de su sede en Buenos Aires.

Producto de ello, lamentamos informar que debido a instrucciones de seguridad recibidas de organismos competentes en Israel nos vemos obligados a reducir el número de presentes en el evento de esta noche organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí.

Frente a esta inesperada situación, no habrá medios ni periodistas acreditados. Lamentamos esta situación. Nos disculpamos por este imprevisto que nos resulta profundamente incómodo. Esperamos volver a encontrarnos para celebrar el vínculo entre Argentina e Israel en otro contexto”.