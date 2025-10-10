Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

YPF y la petrolera italiana ENI firmaron el acuerdo de ingeniería de frente (FEED), que permitirá avanzar hacia la concreción del megaproyecto Argentina LNG, que busca convertir a Vaca Muerta en un polo exportador de gas natural licuado (GNL).

El encuentro, que contó con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral, fue encabezado por el presidente de YPF, Horacio Marín, junto al CEO de ENI, Claudio Descalzi.

Tras la firma, en la Torre de YPF en Puerto Madero, Marín se dirigió a los presentes y explicó la importancia del acuerdo.

“Nuestro objetivo, desde YPF, es que Argentina exporte más de US$30 mil millones a partir del 2031 y se basaba en dos cosas muy importantes, lo que se venía haciendo ya estaba”, comenzó diciendo y continuó “una es por petróleo, ya estamos en el camino porque estamos haciendo el primer oleoducto, US$2 mil millones para poner en contexto lo que es este proyecto, fue el project final más grande que se había hecho en Argentina y lo hicimos entre todas las compañías privadas no con inversión del Estado ‘bobo’, como le digo, y ya se está construyendo, vamos rápido y tenemos la mitad del camino allanado”.

Continuando, Marín expuso: “Nos faltaba la parte que, para mí, es más difícil por la envergadura. El LNG de Argentina es un proyecto gigante. La producción que vamos a exportar con ENI significa duplicar la producción promedio de Vaca Muerta de gas del año pasado, es un número muy grande. Tenemos que hacer todos juntos 800 pozos”.

“La inversión es de 25 mil millones en infraestructura, otros 15 mil en el upstream”, acotó.

“YPF hoy es la mitad de Vaca Muerta en la Argentina y este proyecto va a duplicar la actividad a partir del FID hasta el pico de producción al 2030. Tenemos que duplicar la actividad”, sostuvo.

Marín destacó que “esta firma de hoy puede significar para la Argentina US$30.000 millones de exportaciones por año, la mitad de lo que exportó todo el campo durante 20 años. Se crearán 50 mil puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. Va a ser un cambio para la Argentina. YPF va a tener unos 100 mil millones de esos 300 mil y la inversión es netamente extranjera, enorme como nunca hubo en el país”.

“El project finance que tenemos que buscar es US$20 mil millones y lo vamos a lograr, estoy convencido”, afirmó.

“Mi vieja también es italiana y siempre recuerdo a mi abuela y seguiré recodándola. Estoy extremadamente emocionado, estos es un antes y un después para la Argentina, en honor a mi abuela, respiro YPF, transpiro YPF, pienso YPF y amo YPF“, concluyó emocionado.

