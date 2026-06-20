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El impacto que provocó la muerte de Gaspi continúa expandiéndose en las redes y dentro del universo del streaming; mientras cientos de usuarios siguen compartiendo recuerdos, videos y mensajes, este sábado se realizará una convocatoria en el Obelisco, la cual buscará homenajear al youtuber.

La jornada fue bautizada “El último fiumba”, una frase inseparable de la identidad del creador de contenidos y que, ahora, adquirió un significado completamente distinto para quienes lo seguían.

A través de distintas redes sociales, explicaron que la reunión se llevará adelante este 20 de junio a partir de las 15:00 hs, mientras que, el acto central, comenzará a las 15:30 hs; contará con la participación de distintos oradores, que tomarán la posta desde las 15:45 hs hasta las 16:30 hs y concluirá cerca de las 17:00 hs.

Entre los aspectos más llamativos de la convocatoria aparece el pedido de asistir con traje y corbata, una imagen que quedó fuertemente asociada a varios de sus videos; muchos fanáticos también planean llevar cartas, flores, velas y distintos objetos simbólicos para dejar en el lugar.

Además, el evento será transmitido a través del Instagram @gamarillaok para quienes no puedan asistir. “Queremos que sea un espacio para recordar y compartir en paz; su determinación para enfrentar las batallas más difíciles y transformar su realidad al apostar por la salud, el bienestar y su mejor versión nos demuestra que siempre hay fuerza para salir adelante”, señaló el comunicado.

Y, solicitaron: “Les pedimos a todos que el evento se desarrolle con el mayor respeto posible y sin problemas. Nos reunimos para honrar su memoria y recordarlo con el respeto y la unidad que este momento exige”.

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