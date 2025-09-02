Tras reconciliarse hace unos meses y mostrarse más unidos que nunca en Europa y, luego, en Estados Unidos, en los últimos días surgió la información de que Tini Stoeseel y Rodrigo de Paul ya tienen fecha y lugar para su casamiento, el cual sería en el mes de diciembre y en la Argentina.

Ante el revuelo que generó la info brindada en “LAM” (América TV), en “DDM” Mauricio D‘Alessandro reveló que la cantante y el futbolista del Inter Miami y la Selección Argentina, finalmente, no se casarán, dato que cambió totalmente el sentido de la charla entre los integrantes del ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

“No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para “DDM”. ¡Y no me hagan hablar más!”, reveló el abogado. A lo que esta data causó la total sorpresa de la conductora. “Si lo tiró debe ser que lo sabe de buena fuente. ¿Por qué no se van a casar? Por ahí hacen una fiesta de casamiento, pero no se casan firmando?“, le consultó a su compañero; a lo que el letrado y panelista sentenció con firmeza y sin entrar en más precisiones: “No va a haber firma”.

Stoessel y De Paul habían anunciado su separación en agosto de 2023, a través de las redes sociales, y nunca cortaron completamente su relación y mantuvieron un vínculo secreto durante ese tiempo.

La artista tomó la iniciativa de volver con el futbolista tras rumores de que él podría estar con otra persona y le expresó, claramente, que no quería perderlo y quería estar con él; desde entonces, han ido retomando su relación con calma, sin apresurarse a hacerla oficial y han estado juntos en Madrid y, ahora, en Miami, donde él juega en la actualidad.

Además, en una recienta entrevista con Sofía Kotler para “Telenoche”, la artista confesó su deseo de ser madre en un futuro. “Sí, obvio. Yo creo que lo digo desde que soy muy chiquita. Me encantaría”, reveló.

Dónde y cuándo sería la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Stoessel y De Paul ya tendrían fecha y lugar elegidos para su boda y según revelaron en “LAM” (América TV), la pareja planea casarse en la Argentina. “Tiene lugar de casamiento”, confirmó Pepe Ochoa en el programa de espectáculos.

“Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre, antes de las fiestas. A mí me dicen que sería entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18”, reveló la panelista Cande Mazzone.

Y, en ese sentido, comentó que ya tienen pensado el lugar ideal para la celebración. “Tienen un lugar muy visto; les encantó, les gustaría hacerlo ahí. Ya se casaron amigos de ellos ahí: Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. Ahí se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Dybala y Jorge Lanata y Elba Marcovecchio”.

“Puede existir la posibilidad de hacer algo en el exterior también, los dos son argentinos, los dos tienen mucha familia acá, son muy familieros ambos y me dijeron que sería el lugar elegido para casarse”, agregó la panelista.

Y en cuanto al lujoso lugar elegido para el evento, Ochoa, comentó: “El lugar te ofrece todo. El alquiler no baja de los 150 mil dólares”.

