La China Suárez volvió a generar polémica tras un posteo que hizo en sus redes, el cual está dedicado a sus hijos, lo que habría provocado un fuerte disgusto en Benjamín Vicuña; según trascendió, el actor estaría analizando la posibilidad de iniciar acciones legales.

“Estoy tan orgullosa de ustedes; tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos; los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos y felices”, escribió la actriz junto a un collage de fotos de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes posaron con sus uniformes escolares: chomba blanca, falda azul para las nenas y short del mismo tono para el más pequeño.

En este marco, en “DDM” (América TV) Guido Záffora aseguró que, Vicuña, no tomó nada bien la publicación. “Este colegio, donde están yendo los hijos de Vicuña y Cabré, es el mismo colegio donde iban las hijas de Wanda, Isabella y Francesca”, indicó el panelista.

El actor se habría enterado, por medio de Instagram, de la escolarización de Amancio y Magnolia; a la vez, se conoció que los niños regresarán a la Argentina. “Mañana (viernes 19/9) vuelven los hijos de Benjamín Vicuña, por 20 días, a la Argentina desde Turquía; esto lo arreglaron los abogados por el régimen; Vicuña se está enterando por esta foto, que, supuestamente, eran clases de apoyo e intensificando lo que hacían en la Argentina… Yo conté que él dijo que “está todo mal con La China”, sobre todo, porque, esto, es una provocación”, aseguró.

También, Záffora recordó otro motivo de conflicto. “El enojo más grande tiene que ver con lo de las adicciones y lo del ‘papá del año'”, afirmó, haciendo referencia al descargo que Suárez había publicado en julio.

Finalmente, el periodista, remarcó: “Está furioso y no hay comunicación con La China; vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo… Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y, ahora, está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen”.

Revelaron el rol que tiene La China Suárez en el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Pasaron casi 2 meses desde la última vez que Mauro Icardi compartió tiempo con sus hijas; fue el día previo a que viajara a Turquía para reincorporarse al Galatasaray luego de su lesión.

Si bien en el acuerdo estaba el pedido de que las menores pudieran viajar a visitar a su papá, Wanda Nara no lo permitió aún porque considera que “no están dadas las condiciones”, algo que no hizo más que sumar tensión a un conflicto que se torna cada vez más grande.

Muchos creen que Wanda está obsesionada con La China Suárez y que, a modo de venganza contra Mauro Icardi, evita que sus hijas tengan contacto con ellos; Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, habló de este tema en “Mujeres Argentinas” (El Trece) y sostuvo que a él, el tiempo que lleva sin ver a las nenas, se le está haciendo “insoportable”.

Si bien no quiso tomar partido en cuestiones de pareja, Marcovecchio aseguró que, si bien muchos toman a La China Suárez como el origen de todos los males, la realidad es muy diferente. “Eugenia es la pareja conviviente de Mauro y le está haciendo muy bien a él; ella es mamá, también, lo que ha demostrado en esta relación, desde el principio, es colaboración”.

Para la abogada, la contención y el apoyo de La China ha sido clave para que el jugador no decaiga, pues los días no estarían siendo nada fáciles en Turquía. “Mauro está desarrollando su vida como puede sin sus hijas. Yo veo que hay una marcada obsesión por la figura de Eugenia. ¿Qué ha hecho de malo en relación a las nenas? Lo demás, es una cuestión de adultos que ya se debería soltar”, cerró.

