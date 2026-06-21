Mientras “Luzu TV” atraviesa una tormenta mediática por el escándalo de la fake news sobre Jorge Messi, otros episodio sucedió aire en “Nadie dice nada”, el cual fue protagonizado por Ángela Torres y la novia de Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña.

Todo sucedió cuando Flor contó al aire que Marcos Giles, novio de la actriz, había sido encarado en una de las salidas en que la joven no estaba; molesta por enterarse al aire, Torres, respondió: “¿Daba que me cuenten al aire o daba que me cuenten antes para que yo esté preparada?”.

“Para mí, al aire, iba a ser re gracioso”, le respondió, entre risas, la novia de Occhiato, lo que derivó en la explosiva respuesta de la cantante. “Yo te voy a contar cuando encaren a Nico, también, así te cagás de risa”, expresó, con evidente molestia.

El escándalo por la fake news sobre Jorge Messi llegó a la BBC

El escándalo por la fake news que involucró a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, cruzó las fronteras y llegó a uno de los medios más importantes del mundo: la cadena británica “BBC” abordó el caso en un reel informativo, donde analizó el impacto de la desinformación en redes.

Según el contenido difundido por el medio británico, el episodio tuvo consecuencias directas en el ámbito periodístico argentino; en la pieza audiovisual se menciona que “una presentadora de televisión argentina renunció después de informar, falsamente, sobre la salud del padre de Lionel Messi durante el primer partido de Argentina en el Mundial”, en referencia a la magnitud del error y su posterior repercusión.

La mención de la BBC no solo volvió a poner el tema en agenda internacional, sino que, además, lo enmarcó dentro de un fenómeno más amplio: el de la desinformación viral en eventos deportivos de alto impacto, especialmente, cuando involucran a figuras de la talla de Lionel Messi.

En su análisis, el medio británico remarcó cómo una información incorrecta puede escalar en cuestión de minutos, generar consecuencias en medios tradicionales y obligar a rectificaciones posteriores cuando el daño ya está hecho.

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