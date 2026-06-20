Tras el escándalo que dejó en la mira a Luzu TV luego de que Flor Peña lanzara una fake news sobre Jorge Messi, Nico Occhiato realizó un fuerte descargo y, horas más tarde, se supo que el dueño del canal de streaming reincorporó a uno de los productores involucrados en lo sucedido; así, al menos, lo confirmó Martín Salwe en “Sálvese quien pueda” (América), programa conducido por Yanina Latorre.

De acuerdo al enviado a Estados Unidos, Occhiato sólo reincorporó a uno de los productores. “Recién hablé con gente del “Luzu” y me cuentan algo: tiene que ver con, puntualmente, los productores que estaban en la mesa ese día, que acompañaban a Flor en todas las emisiones”, comenzó diciendo.

Tras estos dichos, prosiguió: “Me aclaran, en primer lugar, que son gente del medio, que tenían experiencia, bueno… Uno es Pehuén y, la otra chica, es Maggie; Maggie fue desvinculada por completo, eso está confirmado y, me acaban de confirmar, que el chico que está en la mesa, Pehuén, el otro productor, acaba de ser reincorporado a Luzu“.

Tras ser consultado sobre por qué el dueño de “Luzu TV” había hecho la diferencia, Salwe, reveló: “Cuando le llega la información a Pehuén, a través de Fede Hoffman, el productor en cuestión intenta corroborar la información y se comprobó, por los horarios de los chats de WhatsApp, exactamente, que mientras intentaba chequear la información y pedir los permisos para contarlo al aire, Flor ya lo contaba al aire por la indicación de la otra productora que es Maggie“.

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