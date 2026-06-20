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La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su 20.ª eliminación el próximo lunes 22 de junio, tras la conformación de una nueva placa; esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay dos apuntadas como favoritas para abandonar el reality conducido por Santiago del Moro.

Con la conformación de una nueva placa, quedaron nominados los siguientes cinco jugadores: Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero y Solange “Sol” Abraham; cabe recordar que hay tres jugadores que bajaron de la placa: Nerea “Nenu” López, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia.

En este marco, la audiencia evidenció que está dividida para votar a quién quiere que abandone la casa, por lo que hay muchas dudas; la encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno incluyó, únicamente, a Titi y Sol, ya que parece evidente que el público apunta a una final entre ellas.

En este caso, sus seguidores están mayormente en contra de Titi con el 61,6%, mientras que Sol quedó con el 35,1% de los 38.704 votos totales.

Luego, Diego Poggi utilizó su canal de difusión en Instagram para realizar su propia encuesta y, los resultados, fueron categóricos; en este caso, la más votada fue Sol con más de 14.800 votos, mientras que Titi acumuló 4700; por su parte, Cinzia fue la tercera más votada y apareció con 3.000.

Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición mano a mano entre dos mujeres fuertes; casualmente, tres de los últimos cuatro eliminaciones del reality show fueron hombres, ya que quedaron fuera Eduardo Carrera (16°), Tatiana “Tati” Luna (17°), Brian Sarmiento (18°) y Franco Zunino (19°).

En caso de mantenerse esta corriente, la próxima eliminada de Gran Hermano sería, nuevamente, una mujer, con una final muy picante entre Titi y Sol; de igual forma, si bien resta esperar, el público parece tener decidido que, una de ellas, abandone el reality el próximo lunes 22 de junio.

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