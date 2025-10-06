Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, atraviesa días de esperanza después de semanas de mucha angustia; el joven de 22 años continúa recuperándose del grave accidente en moto que sufrió hace casi un mes y, según confirmaron sus familiares, su evolución es “muy positiva”.

Su hermana melliza, Brisa Medina, fue quien llevó tranquilidad a los seguidores del influencer. “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que estuvieron apoyando a mi hermano durante este tiempo”, escribió en una historia de Instagram, junto a una foto de ambos.

También, la joven compartió la noticia más esperada: Thiago salió de terapia intensiva y fue trasladado a una sala de cuidados intermedios. “Hoy nos llena de alegría saber que ya se encuentra en sala y estamos esperando su pronta recuperación. Su apoyo y sus buenas vibras han sido fundamentales para nosotros. ¡Muchas gracias de corazón!”, añadió, con emoción.

El entorno del ex Gran Hermano, había mantenido silencio en las últimas semanas mientras los médicos trabajaban en su rehabilitación; según trascendió, Medina comenzó a responder favorablemente a los tratamientos y ya tuvo sus primeros contactos con familiares cercanos, incluyendo un emotivo reencuentro con sus hijas.

El accidente, ocurrido a fines de septiembre, lo había dejado en estado delicado y generó una fuerte cadena de mensajes de apoyo en redes sociales; hoy, con el avance de su recuperación, el clima es muy distinto: reina la esperanza.

Brisa, siempre presente junto a su hermano, resumió el sentimiento de la familia con una frase que refleja alivio y gratitud: “Verlo sonreír, otra vez, es lo más lindo que nos podía pasar”. La historia de Thiago, marcada por la superación y el cariño de la gente, suma un nuevo capítulo de fortaleza y esperanza.

Daniela Celis habló tras la mejora de Thiago Medina

La ex Gran Hermano hizo un emotivo posteo tras su caminata a Luján en agradecimiento por la evolución del joven; la noticia que todos esperaban, finalmente, llegó: el ex Gran Hermano, Thiago Medina (22), que sufrió un grave accidente de moto en el partido, salió de terapia intensiva y su estado de salud muestra una evolución que sorprendió a todos.

El domingo 5 de octubre, Dora Agüero, directora ejecutiva del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, confirmó que “Thiago se recupera y evoluciona muy favorablemente”.

El joven atravesó, con éxito, tres cirugías y ya no necesita asistencia respiratoria mecánica, sondas ni vía central para recibir medicación.

“Ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación y se pudo reencontrar con sus familiares”, detalló Agüero, llevando tranquilidad a quienes seguían de cerca el caso.

Celis, ex pareja de Thiago y madre de sus gemelas, compartió su alegría en redes sociales tras participar de la peregrinación a Luján.

En sus historias de Instagram, escribió: “Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar. Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor”.

La ex Gran Hermano contó que Medina ya está en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo y contento por los avances; además, agradeció el trabajo de los profesionales del hospital, la fuerza de la familia y el apoyo de la gente.

“Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia, de la fe y la energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, escribió.

“Tiene que seguir recuperándose y acá estamos para y con él. Gracias a todos”, concluyó Daniela, visiblemente emocionada.

