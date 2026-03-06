Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El canal de streaming “OLGA” confirmó cuándo dará a conocer su nueva programación; la señal realizará un evento especial el domingo 15 de marzo, donde presentará, oficialmente, los programas y figuras que formarán parte de su grilla para la nueva temporada.

El anuncio se hizo a través de las redes, donde adelantaron que, el lanzamiento, tendrá formato de festival abierto al público, generando gran expectativa entre los fanáticos del canal.

Según informaron desde el propio canal, la presentación se realizará a partir de las 12:30 hs del mediodía en la esquina de Humboldt y Cabrera, en el barrio porteño de Palermo, lugar donde funciona el estudio de OLGA.

La invitación propone que, los seguidores, se acerquen a conocer la nueva programación 2026, en un encuentro que promete música, shows en vivo y la presencia de las principales figuras del canal.

Migue Granados sorprendió tras anunciar que este será su último año en “Olga”

El conductor y empresario de streaming, Migue Granados, reveló, a través de su cuenta “X” que, este año, será el último al aire. “2026; mi último año al aire; lo disfrutaré muchísimo, con una mesa de esas que ustedes piden y saben que no fallará; se gozará y se agradecerá; a por él!”, confesó.

En este marco, los seguidores especularon que podría ser “Xtream Master” con sus ex compañeros de “Peligro, Sin Codificar”, quienes llamaron la atención tras contar que no estarán este año en “LUZU”.

