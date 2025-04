Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de que Luis Ventura afirmara que Florencia Peña sería parte de la lista de famosos que Viviana Canosa denunció por integrar una supuesta red de trata, la actriz se defendió y calificó los hechos como “una aberración”.

En un móvil de América, Peña contó que ya habló con su abogado, Fernando Burlando. “Sí, obvio”, dijo para luego enfatizar que tiene intenciones de tomar acciones legales al respecto. En ese tenor, expresó su enojo por quedar involucrada.

“Ustedes saben que yo, a las cosas, me la tomo con humor, pero esto no me lo puedo tomar como nada, sino como la aberración que es”, remarcó con visible molestia y añadió que conversó con Lizy Tagliani, quien se encuentra en el mismo conflicto.

“De verdad, es grave”, subrayó. En la misma línea, la protagonista de “Casados con hijos” explicó: “No tengo encono con nadie, soy una laburante que siempre dejé laburar a su gente y a los periodistas, les contesto que esto que me parece una aberración”.

“No hay ninguna denuncia contra nosotros”

Más tarde, la actriz fue a LAM y, entre lágrimas, desmintió lo dicho por Canosa y pidió un freno: “No quiero googlear ‘Florencia Peña’ y que lo primero que aparezca sea una denuncia de trata. Yo tengo hijos. Es una tremenda hijaputez”.

“Yo soy honesta y cuando se meten con cosas que no son, me dañan a mí. Yo tengo tres pibes, dos escolarizados y creo que hay un límite. Y de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota. Yo vi todos los portales con un título como que yo estoy metida en una red de trata. Es un delirio que me excede“, afirmó.

La artista reclamó que “estuve ensayando todo el día, llegué a casa y vi un video de un hombre hablando con Florencia de la V y diciendo ‘Florencia Peña recluta menores en tal dirección’. Pero, pará, ¿qué? ¿Nadie le pregunta cuáles son las pruebas? No hay secreto de sumario un pingo”.

Enfatizó que su abogado le confirmó que la denuncia de Canosa no incluye su nombre: “Hablé con Burlando, y lo pueden llamar, y me dijo que se metió en la causa y no hay ninguna denuncia contra nosotros”.

Con desconcierto, reprochó: “Supuestamente dice que nosotros fuimos a un boliche, al que no fui en mi vida, donde trabajaba Lizy… yo a Lizy no la conocía en ese momento. De repente estoy en una situación donde me tengo que defender de una red de trata“.

