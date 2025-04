"No me dejen sola"

Tras afirmar que cuenta con pruebas sobre una presunta red de trata de menores y presentar una exposición judicial el pasado martes en los tribunales de Comodoro Py, Viviana Canosa dialogó en exclusiva con Crónica TV y pidió que “no operen” en su contra.

A propósito de la presentación ante la Justicia, la conductora de El Trece expresó: “Voy a Comodoro PY porque siento que hay una red de trata, hay abuso de menores, lo informé, lo investigué“.

En relación a lo que está sucediendo, sostuvo: “Están operando más que Favaloro. Como la pelea puede ser hoy con que colega me peleo y no la trata de personas”. Canosa también aseguró estar “cansada” porque “el que hace una denuncia y se la juega es el que más explicaciones tiene que dar”.

“No me dejen sola, no quiero que haya impunidad en la Argentina. No operen en contra mío porque yo voy a seguir”, resaltó en comunicación con Diego Moranzoni.

El periodista Luis Ventura dio a conocer hoy una lista famosos que formarían parte de la exposición que su excompañera de Intrusos presentó ante la Justicia.

Durante la emisión de A la tarde (América TV), Ventura abrió el programa con una revelación que sacudió al mundo del espectáculo. “¿Quieren los nombres de los famosos?”, lanzó ante cámara, y enseguida enumeró: “Florencia Peña, ‘La Negra’ Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Costa, Lizy Tagliani”.

Además, agregó: “Son nombres que aparecen en la exposición de Canosa en la fiscalía. También un periodista de espectáculos y un jerárquico de un canal”.

Y remarcó el paso siguiente que deberán dar las autoridades judiciales: ”Esos aparecen en conexiones que tendrán que chequearse en los tribunales”.

Al referirse al presunto funcionamiento de la red denunciada, explicó: “Supuestamente operaban en la búsqueda de menores”. No obstante, expresó sus dudas respecto al accionar de la conductora: “Ojalá acierte, dudo”.

