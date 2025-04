Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Viviana Canosa atraviesa un presente álgido y completamente convulsionado desde que, en televisión, afirmó contar con pruebas sobre una presunta red de trata de menores. Esa acusación tomó mayor dimensión con su presentación judicial en los tribunales de Comodoro Py, realizada el pasado martes.

En ese contexto, y en medio de los cruces que mantiene la conductora de El Trece con varias figuras del espectáculo, el periodista Luis Ventura dio a conocer hoy una lista famosos que formarían parte de la exposición que su excompañera de Intrusos presentó ante la Justicia.

Durante la emisión de A la tarde (América TV), Ventura abrió el programa con una revelación que sacudió al mundo del espectáculo. “¿Quieren los nombres de los famosos?”, lanzó ante cámara, y enseguida enumeró: “Florencia Peña, ‘La Negra’ Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Costa, Lizy Tagliani”.

Además, agregó: “Son nombres que aparecen en la exposición de Canosa en la fiscalía. También un periodista de espectáculos y un jerárquico de un canal”. Y remarcó el paso siguiente que deberán dar las autoridades judiciales: ”Esos aparecen en conexiones que tendrán que chequearse en los tribunales”.

Al referirse al presunto funcionamiento de la red denunciada, explicó: “Supuestamente operaban en la búsqueda de menores”. No obstante, expresó sus dudas respecto al accionar de la conductora: “Ojalá acierte, dudo”.

De igual manera, Ventura cuestionó duramente a Canosa y aseguró que “se encuentra en un canal donde solo le queda una mano que, todavía con alfileres, la tiene tomada. Ya hay gerentes que no quieren llamarla, no quieren establecer contacto porque no entra en razón”.

Dijo que “le dan una indicación de bajar decibeles con respecto a esta guerra que ella ha abierto con una serie que dicen son denuncias, pero en realidad son presentaciones para que investigue la fiscalía, porque los datos no son tantos“.

El periodista precisó que “se señala una actuación arriba de un escenario, de un local como hay en toda la Argentina. Se señala como un delito el hecho de contar algo en clave de humor como una denuncia, y en realidad no lo es. Eso va a haber que ir demostrándolo”.

En ese mismo tenor, sostuvo que la conductora “abrió todos los frentes, peleándose con ella misma y con todo un medio que evidentemente la está poniendo en la vereda del frente”, para luego cuestionar: “Vaya a saber en un par de meses… dónde va a estar”.

Otra de las bombas que lanzo fue que un ministro, “que tiene mucho que ver con la inteligencia” y que habría engañado a su esposa con Canosa, “es la persona que está promoviendo toda la información que le está llegando a Viviana“.

Consideró que “se está revoleando culpabilidad en lugares en los que no debería estar (…) Hay que aportar datos”. Finalmente, reflexionó: “Es muy fácil hablar y después desmentir todo, echar la culpa a la Justicia, a la fiscalía. Vamos a ver en qué termina todo esto“.

Leé más notas de La Opinión Austral