Después de que en “Socios del espectáculo” (El Trece) aseguraron que el actual marido de Pampita, Roberto García Moritán, y su ex, Benjamín Vicuña, ya no tendrían el mejor de los vínculos por un fuerte suceso que habría pasado durante el cumpleaños de Anita, la hija de la modelo y el economista, él dialogó con “Ciudad Magazine” y contó qué es lo que pasó entre ambos.

¿Qué dijeron en Socios del espectáculo sobre Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña?

La panelista Paula Varela, expresó: “Pampita invitó a sus hijos, por supuesto, y, por lo tanto, también a Vicuña. A Moritán, ya no le gustaba, pero accedió con una condición: en la fiesta, los protagonistas tenían que ser: la nena, Pampita y él, nada de Benjamín en las fotos, ni en las menciones ni en ningún lugar. No se lo banca”.

En esta línea, continuó: “La orden, que Pampita conocía muy bien, era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo. ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes y, después, había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales. Entonces, Moritán no quería que apareciera Vicuña; estaba muy insistente con eso”, aseguró, e, indicó: “Bueno… al otro día, estaba todo perfecto, pero…”, y, tras el suspenso, completó con los datos de lo qué pasó.

“Una de las chicas, que colaboró con el cumpleaños, publicó una foto donde estaba Bejamín ¿Para qué? Moritán se puso furioso y a los gritos; se enojó mucho con ella, la llamó y borró enseguida la foto”, indicó la comunicadora.

Por último, lanzó: “La que recibió los reproches, también, fue Pampita… me contaron que la discusión fue importante y, además, otra cosa que le molestaba a Roberto es el lugar de la fiesta, porque cree que el Four Seasons, por alguna razón, está muy vinculado a la relación de Pampita con Vicuña”.

¿Qué dijo Roberto García Moritán sobre la supuesta pelea con Benjamín Vicuña?

Tras los dichos de Varela, Moritán, dejando entrever que no hay ninguna interna entre ambos, aseguró: “Benjamín es familia. Lo invité yo al cumpleaños de Ana”.

Luego, fue consultado acerca de si, realmente, se había enfadado por la aparición de la foto de Benjamín en el Instagram de una de las organizadoras de la fiesta.“Cero conflicto con Benja”, declaró.

Finalmente, Roberto reafirmó que no tiene ningún problema en dónde se llevó a cabo la fiesta ni, tampoco, con el ex de Pampita. “Amo el Four Seasons. Dejen de inventar”, concluyó.

