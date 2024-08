Luego de que Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género y se difundió un video de Tamara Pettinato en Casa Rosada durante la pandemia, surgieron rumores de que existe un video íntimo de Florencia Peña junto al expresidente, ya que, cuando pasó el encierro por el Covid-19, la actriz fue una de las tantas famosas que lo visitó en Olivos. Durante una entrevista para “Perros de la calle” (Urbana play), programa conducido por Andy Kustnetzoff, la artista hizo un fuerte descargo desvinculándose de la situación.

El descargo de Florencia Peña luego de que la involucraron con Alberto Fernández

Peña, visiblemente afectada, expresó: “El jueves, cuando salgo del teatro, había ido a verlo a Benja, porque hay días que no tengo función porque el Coliseo está ocupado… me llaman y me dicen que ‘soy “TT” en Twitter, por lo del Alberto, por tu visita’…”.

Ante esto, aclaró que su visita a la quinta de Olivos fue por una reunión para que los actores pudieran ejercer su trabajo. “El pensamiento de que yo, por haber ido a una reunión, siendo mujer, la única manera de encontrarme, en ese momento, con el que era Presidente, o con quién quiera, pero por el lugar que ocupo en mi medio, que me junto con un montón de hombres en reuniones, es solo haciendo un pet…”, lanzó, indignada.

Tras estas declaraciones, rompió en llanto, y, dijo: “De repente, me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran desde un lugar que no comprendo”.

Luego, con respecto a la supuesta filmación, aclaró: “No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos, cómaselos tranquilo mirando los Juegos Olímpicos, porque no hay tal video, ni foto, no hay nada. Yo fui a una reunión”.

También, indicó: “Y no quiero que la gente me quiera; el que me quiere, me quiere; al que le quepo, le quepo; al que no le quepo, no le quepo”.

Y, enojada, declaró: “No me rompas las pelotas. Laburo desde los 7 años y, este año, cumplo 50. Tengo una extensa carrera, ¿quieren mi currículum? vayan a Wikipedia”.

“Ahora vuelven a retomar un tema que tiene que ver con algo que ya pasó, no hay nada nuevo. Instalaron que va a salir un video y, chicos, no va a salir ningún video, pueden darle vuelta el teléfono a quién quieran, que no va a haber ningún video”, volvió a remarcar.

“No tengo nada que ver. Están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, y… no debería estar aclarándolo. Te juro que lo aclaro porque ya lo viví. Es una bola de nieve que se instala, pero… ya está, el video no va a salir, pero se instaló, no hay video, mienten descaradamente”, aclaró, y, agregó: “Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y crean y esperen un video que no va a aparecer; no hay nada nuevo, pero el esfuerzo que hay por instalarlo… yo no estuve en Casa Rosada”.

Harta de la situación, expresó: “Déjenme de joder. No trabajo de molestar a los demás ni hablar de la vida del otro, yo me ocupé de ser la mejor artista que puedo ser y que me metan por la ventana en un hecho muy grave, que estamos todos los argentinos muy inquietos por esto que está pasando, nos da mucha angustia no poder ser un país con menos grieta”.

Finalmente, concluyó: “Me tratan de poner en un lugar de la grieta… Que haya gente que quiere apedrearme, ¿ para qué? cuando, realmente, nada de lo que se está diciendo sea cierto”.

Fabiola Yáñez pidió ser querellante en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

La ex primera dama ratificó, esta mañana, la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género a través de la presentación de un escrito ante la Justicia.

Según detalló Yañez, quien solicitó además ser querellante en la causa, los episodios de violencia se iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo el físico.

El documento que lleva su firma certificada y de su abogada, Mariana Gallego, consta de casi 20 páginas en las que profundiza y detalla acerca de las lesiones graves y abuso de autoridad que acusa.

El escrito se presentó en el consulado de la Argentina en Madrid y se envió, de manera virtual, al juez federal Julián Ercolini,y al fiscal Ramiro González.

La ex primera dama planteó que el comportamiento de Alberto Fernández “era una habitualidad”, lo que le generó “indudables secuelas de carácter psicológico”. En el escrito al que tuvo acceso TN, sostuvo, además, que el “menosprecio constante” y el ”hostigamiento” se perpetuó durante los meses en los que ella permanece en Madrid.

Asimismo, detalló que el expresidente la abofeteaba a diario y denunció episodios de “violencia verbal”.

La ex primera dama se prepara, además, para ampliar sus declaraciones en el marco de la causa. Lo hará a primera hora del martes en una audiencia por Zoom ante el fiscal González.

De esta forma, oficializará a su nueva abogada defensora tras romper el silencio y hablar de su relación con el exmandatario.

