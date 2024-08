Luego de que el productor Pepe Ochoa reveló en “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito, que la novia de Martín Ku, Marisol, se encontraba embarazada, el exjugador de Gran Hermano hizo un polémico descargo ya que dio la primicia sin su consentimiento. En las últimas horas, la pareja anunció, a través de un desgarrador comunicado, que la joven perdió el bebé y El Chino volvió a expresar su indignación en contra de los medios que difundieron la noticia.

¿Qué había dicho Pepe Ochoa sobre el embarazo de Marisol, la novia de Martín Ku?

Ochoa, dijo: “Yo lo puedo guardar, pero es una información re potente y, si va a trascender, me gustaría contarlo a mí”.

En esta línea, De Brito, le consultó: “¿Están embarazados?, ¿quiénes?”, a lo que el productor, respondió: “Martín Ku, El Chino de Gran Hermano, y Marisol”.

Y, lanzó: “Están embarazados y felices. Obviamente, es el primer bebé. Ella lo está viviendo con mucha cautela”.

El descargo que hizo Martín Ku luego de revelaron que iba a ser padre

Tras el anuncio que dieron en “LAM”, Martín, indignado, comenzó diciendo: “La exposición tiene sus pros y sus contras; en esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos, hasta haberle contado a nuestras familias”.

“La noticia ya la tenían varios comunicadores y se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro, no es que dimos el “ok”, sino que no nos quedó otra ya que se disputaba en quién lo decía primero: ellos o nosotros; claramente, no teníamos intenciones de hacerlo ahora”, indicó.

Ante esto, reveló: “Estamos, recién, atravesando el primer trimestre, el cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas por su salud y la del bebé. Sólo pedimos respeto y paciencia que, de a poquito, cuando no sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles nuestra alegría”.

El desgarrador comunicado de Martín Ku y su novia, Marisol, tras perder el embarazo

Recientemente, la pareja dio el triste anuncio de que perdieron el bebé y El Chino hizo un fuerte descargo en contra de quiénes hicieron trascender la noticia.

En una historia de Instagram, Marisol, expresó: “El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta”.

Y, cerró: “Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos para transitar el dolor sanamente y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna”.

Luego, Martín en “X“, manifestó: “Tristeza y mucho dolor. No es sólo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra”.

Por último, hizo un fuerte descargo en contra de los comunicadores que dieron el anuncio del embarazo sin su consentimiento. “Justamente, por eso, queríamos guardar la noticia hasta los 3 meses. Los tiempos ajenos se respetan”, concluyó.

