Aunque la justicia accedió que Mauro Icardi pueda ver a su hijas para el Día el Padre, el futbolista optó por no celebrar junto a ellas y quedarse con su actual pareja, La China Suárez; en este marco, Gustavo Méndez dio detalles en “Implacables” (El Nueve) de por qué la expareja de Wanda Nara no quiso verlas.

El comunicador contó que el jugador expresó su disconformidad de tener que juntarse con ellas en el Chateau Libertador, donde vive Wanda; tras esto, decidió marcharse del país junto a Suárez.

“El juez Hagopian, a través del Ministerio Público Tutelar, le impuso a Icardi ver a sus hijas a la 13:30 horas, durante cuatro horas y media, en la confitería del Chateau Libertador, el edificio en el que vive Wanda y en el que compró él, con toda la fortuna que hizo jugando al fútbol, seis departamentos”, comenzó contando Méndez.

Y, prosiguió: “Levantaron la restricción, de aquella denuncia por violencia de género, en diciembre, pero acá, lo importante, es que Icardi no está en el país. Él está en Uruguay y no va a ver a sus hijas, porque considera que era una trampa ir al Chateau Libertador y no quiere que le pongan condicionamientos exagerados”.

“Están con La China en Uruguay y Wanda apareció, también, con Zaira Nara y el padre, pasando el día en José Ignacio”, destacó, sobre la llamativa coincidencia. El periodista, a quien la actriz le concedió una entrevista hace unas semanas, afirmó que el motivo del viaje de la pareja a Montevideo no fue por un pedido del Galatasaray, como circuló. “Me dijeron que se fue por un tema de refugio, por consejo de las abogadas, de que se vaya. Fueron a la casa de una conocida de la China, que la usa como refugio en Uruguay en momentos como cuando se separa o tiene algún problema. Estuvieron ahí y volverían por vía terrestre, en la noche de hoy, o mañana a primera hora. Lamentablemente, Mauro Icardi no va a poder pasar el Día del Padre con sus hijas”, destacó Gustavo.

Al escuchar la expresión del periodista, su compañera, Lola Cordero, lo cruzó. “‘Lamentablemente’, no… él, eligió; la opción, se la dieron”, lo cuestionó. “Es lamentable y, es mi opinión, porque hace 6 meses que no se puede revincular con sus hijas y ha estado casi 80 días sin poder verlas. De cuatro videollamadas que realizó con sus hijas, porque él estaba con la China Suárez en Turquía, solo pudo hacer una. Por diferentes motivos, la madre, Wanda Nara, no pudo poner a sus hijas frente a la videollamada”, mencionó Méndez.

Por su parte, una de las abogadas de Icardi, Lara Piro, en un mensaje de voz, que hizo público Karina Iavícoli en “Infama” (América), se refirió a la estrategia legal detrás de la ausencia del jugador en el Día del Padre.

“Nosotras y particularmente, yo, le prohibí que fuera el chateau y presentamos ese escrito. No va a caer en la trampa otra vez”, indicó, en clara referencia al escandaloso episodio que sucedió en marzo de este año entre Icardi y Wanda con sus hijas de por medio.

“El Día de los Padres es todos los días, no es un día comercial y él tiene que garantizarse poder tener un régimen con sus hijas, libres, sin condicionamientos como merece un padre que no tiene restricciones, que no tiene impedimento de contacto y que comparte la responsabilidad parental. Es decir, lo que antes era la patria potestad con la madre de sus hijas, ni el juez Hagopián, ni Wanda Nara, ni nadie, le va a poder elegir la pareja”, cerró la defensora del futbolista.

