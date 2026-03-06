Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan continúa desarrollándose en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, Santa Cruz. En la cuarta jornada de audiencias, una de las voces que se hizo escuchar fue la de Lucía Zunda Meoqui, hermana de Adrián Zunda Meoqui, uno de los 44 submarinistas fallecidos en la tragedia ocurrida en 2017.

Zunda Meoqui es, por el momento, la única familiar presente en el juicio, desde allí siguió las declaraciones de los imputados y cuestionó el testimonio brindado por quien fuera jefe de operaciones de la Armada, Hugo Miguel Correa.

“Hoy declaró Correa, que era el jefe de operaciones. Y la verdad es que la declaración, obviamente, no cambió de su parte: supuestamente no tiene ningún tipo de responsabilidades”, expresó a La Opinión Austral.

Lucía es de Mar de Plata y hace cuatro años vive en Rio Gallegos por motivos laborales. El destino quiso que ocho años más tarde – después de haber tomado la Armada en Mar del Plata y encadenarse en Casa Rosada en Buenos Aires- el juicio que busca conocer la verdad sobre lo qué sucedió con su hermano, la encontrara en la capital santacruceña, donde se realiza el juicio.

Críticas al rol del jefe de operaciones

Durante su análisis de lo ocurrido, Zunda recordó las comunicaciones que mantuvo la tripulación del submarino en medio de la emergencia que atravesaba la nave.

“Los chicos pidieron auxilio. Preguntaron si había buques cerca en medio de todo lo que estaba sucediendo: tenían olas gigantes, un principio de incendio y les había entrado agua”.

El capitán de fragata y exjefe del Departamento de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, Hugo Miguel Correa, fue el oficial que recibió el primer contacto satelital del submarino (a las 23:42 del 14 de noviembre) informando sobre el principio de incendio en el tanque de baterías. Se le acusa de omisión de deberes en la gestión de esa emergencia y de haber minimizado las consecuencias técnicas del siniestro, lo que impidió un manejo adecuado de las horas críticas previas a la implosión. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En ese contexto, sostuvo que Correa tenía un rol central en la posibilidad de brindar asistencia al submarino. “En medio de ese caos, ellos se comunican para preguntar si había barcos cercanos. Y este hombre, Correa, era el encargado, la única persona capaz de mandar algún buque de la Armada para acompañarlos o poder auxiliarlos”.

Según explicó, el jefe de operaciones recibía directamente las comunicaciones del capitán del submarino y tenía capacidad de decisión dentro del sistema operativo de la Armada.

Lucía Zunda este jueves en las instalaciones del Tribunal Federal. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Declaraciones

La familiar también cuestionó las declaraciones de los imputados durante el juicio y remarcó la necesidad de que la investigación avance con profundidad técnica.

“Los acusados… toda mentira. De eso se trata el juicio justamente. Lo que necesitamos es que los jueces y los fiscales trabajen en profundidad en esta causa que es muy compleja”.

Además, explicó que el expediente presenta un alto nivel de complejidad debido a la terminología técnica vinculada al ámbito naval y al funcionamiento del sistema militar.

“Tiene todo el lenguaje marítimo y específico de un submarino y toda la complejidad del sistema militar. Por eso es importante que los jueces y los fiscales investiguen en profundidad”.

Las pruebas técnicas

Zunda indicó que uno de los momentos más importantes del proceso judicial será cuando comiencen a declarar especialistas técnicos.

“La semana entrante no, la otra, van a empezar a venir los técnicos a declarar. Eso nos va a dar muchas pruebas técnicas fehacientes sobre lo que ellos dicen: que el submarino estaba en condiciones de navegar”.

En ese sentido, también manifestó su preocupación por el resultado final del proceso y las posibles penas.

“Si este juicio termina dándoles tres años de prisión a estos sujetos por 44 muertes en democracia, eso no es menor. La verdad es que nunca van a ir presos”.

Para la familiar, los acusados tenían responsabilidades directas por los cargos que ocupaban dentro de la estructura de la Armada.

Lucía Zunda Meoqui, hermana de uno de los 44 submarinistas, con las tapas especiales de La Opinión Austral y Crónica. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cuestionamientos a la búsqueda del submarino

Durante la entrevista también recordó el proceso de búsqueda posterior a la desaparición del ARA San Juan y cuestionó la forma en que se llevó adelante.

Según señaló, durante mucho tiempo se informó que la búsqueda continuaba, aunque los medios utilizados no eran adecuados para encontrar una nave de esas características.

“Decían que seguían buscando después de los diez días, cuando vinieron equipamientos extranjeros por un acuerdo. Después se siguió buscando con embarcaciones que no eran capaces de encontrar un submarino”.

En ese contexto, destacó el rol que tuvieron los familiares para exigir medidas más efectivas. “Por eso nosotros, los familiares, nos tuvimos que poner a investigar hasta que llegamos a los ROV que bajan a mucha profundidad”.

La denuncia por espionaje

Zunda también se refirió a la causa por presunto espionaje a los familiares de los tripulantes mientras reclamaban respuestas por la desaparición del submarino.

“Sí, fui perseguida con el teléfono celular. Todas las aplicaciones se cambiaban de lugar, iba a escribir algo y se escribía solo, no podía acceder a mi Facebook”.

Lucía Zunda este jueves en las instalaciones del Tribunal Federal. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según afirmó, situaciones similares también fueron denunciadas por otros familiares que participaban de los reclamos. “Bueno, así como me pasó a mí, nos pasó a muchos de los familiares”.

Los familiares de los 44 tripulantes habían denunciado maniobras de vigilancia y seguimiento entre 2017 y 2018, cuando reclamaban respuestas por la desaparición del submarino. La acusación sostenía que los imputados ordenaron registrar manifestaciones, misas y acciones públicas, así como recopilar información personal y datos de redes sociales de los allegados a los tripulantes.

Sin embargo, en octubre del año pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos presentados por familiares de los 44 tripulantes del submarino. De esa manera quedaron firmes los sobreseimientos del expresidente Mauricio Macri, del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, de su entonces segunda Silvia Majdalani y de ocho exagentes del organismo en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

Un mensaje para las familias

Antes de finalizar, Zunda envió un mensaje a las familias de los submarinistas que siguen el juicio desde distintos puntos del país.

“Sigamos con mucha paciencia porque esto es largo. Pero se puede, hay casos que sí se pudieron, y esperamos que este sea el caso”.

También remarcó el impacto que dejó la tragedia en las familias después de tantos años. “Ellos fueron a trabajar y nunca volvieron”.

Mirá la entrevista completa haciendo click acá.