Durante una entrevista, Tini Stoessel protagonizó un momento inesperado cuando recibió una llamada en vivo, de su novio, Rodrigo De Paul; su charla terminó confirmando los rumores de casamiento y parece que ya tienen fecha.

La cantante se hizo presente en un programa de Paraguay y, en plena nota, su teléfono comenzó a sonar: “¡Ay, me está llamando! Amor, estoy en vivo”, indicó Stoessel al atender, antes de ponerlo en situación; con picardía, añadió: “Nos están preguntando si nos casamos, pero yo, todavía, no dije nada”, anticipándose a lo que pudiera decir el futbolista.

En ese instante, la conductora del programa intervino y aclaró el motivo de la pregunta: “Le preguntamos por este anillo”; la artista, entre risas, explicó que el detalle había despertado la curiosidad de todos en el estudio: “Dicen que les llamó mucho la atención”.

Del otro lado del teléfono, De Paul reaccionó con sorpresa: “¿Es una pregunta para mí?”; en ese momento, el conductor Quique tomó el celular de la cantante, enfocó al jugador en primer plano y lanzó la frase que desató el momento más comentado de la entrevista: “Tini nos dijo que se casa con vos a fin de año”.

Antes de que el futbolista respondiera, la artista lo interrumpió, de inmediato, para desmentirlo: “¿Qué? Yo no dije eso”; con cautela, el campeón del mundo respondió, entre risas: “La conozco y no creo que haya dicho eso”.

Sin embargo, segundos después, la propia Tini terminó reconociendo que la idea del casamiento está presente en la pareja. “Igual, puede ser, tenemos ganas de casarnos; eso sí lo podemos decir, ya está”, reveló con total sinceridad.

Para cerrar el divertido intercambio, De Paul sumó una frase que volvió a encender las especulaciones sobre una posible boda: “Lo único que puedo decir es que, a fin de año, tengo vacaciones”

