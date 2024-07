Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace unos días, Juliana “Furia” Scaglione reveló que rescindió su contrato de Telefe y contó que Fabian y Federico Esperón, dueños de “44DKProducciones”, son sus nuevos managers. A raíz de esta noticia, sus fanáticos, “Los furiosos”, se metieron con su trabajo, situación que indignó a la exjugadora de Gran Hermano y no dudó en ponerles un freno.

El fuerte descargo de Furia en contra de sus seguidores

A través de una historia de Instagram, Furia comenzó diciendo: “Furiosos en redes, solo pueden armar tendencia sin el logo de la productora… apagones, blindajes, ¿quién los activa? no tengo control sobre mi propio fandom. Es absurdo”.

Y, continuó: “No manden mensajes a la productora. Estamos tratando de eliminar el fake; o sea, eliminar noticias falsas. Cuarta vez que lo pido”.

Luego, con respecto a las personas que juntan plata bajo su nombre, manifestó: “No pueden recaudar dinero, ni hacer colectas bajo mi nombre. No pueden exigirme nada que sea sobre mi vida personal ni laboral. Tengo que aclarar esto porque me lo consultan los medios”.

Sosteniendo esa misma línea, la mediática indagó más sobre el tema. “¿Por qué explico esto? Porque el fandom, o los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida, sino que son gente que se representa o me quiere. Lo que es laboral, no pueden meterse en absolutamente nada”. En ese sentido, les explicó a sus fanáticos que “si quieren hacer cosas graciosas, divertirse, que hagan memes”. “Ustedes están, solamente, para divertirse y acompañarme en esto, no significa que puedan meterse en lo laboral. No me gustan los chusmeríos ni me interesan. No me manden más mensajes de eso, solo a tra-ba-jar”, indicó.

“Pueden ver mi progreso desde lo que publico en mis redes oficiales. No lo repito más”, finalizó la exjugadora del reality.

¿Furia de Gran Hermano en Netflix?

Desde la cuenta de X “@CheNetflix”, citaron un tweet donde se puede ver a la exjugadora dentro de la casa cuando una de las fiestas temáticas estuvo inspirada en la serie de época “Bridgerton”.

En el posteo, escribieron: “Queridos lectores, es un placer presentarles a Lady Furia“.

El pedido para que Furia esté en Netflix

Luego de esa publicación, donde relacionaron a Scaglione con la serie, “Los Furiosos” crearon una tendencia e hicieron un póster para pedirle a la plataforma de streaming que hagan un documental sobre la vida de la exjugadora.

La cuenta “@Paolo_Dominichi” mostró el póster en el cual se puede observar la cara de la entrenadora deportiva en primer plano y, de título, le pusieron: “La mujer detrás del personaje”.

También, describieron a la exjugadora del reality. “Juliana no intenta guiños vacíos al feminismo, sino que construye a una mujer interesante que sabe pelear por sus sueños”, expresaron.

Y, por último, cómo sería la sinopsis. “La asombrosa historia de una mujer entrenada en aislamiento, para ser la mejor jugadora de la historia de Gran Hermano”, cerraron.

Rras este suceso, “Los Furiosos” utilizaron la tendencia “Furia en Netflix” para pedirle a la plataforma que la exjugadora sea incluida en alguna serie o tenga su documental. Mirá las reacciones.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

Leé más notas de La Opinión Austral