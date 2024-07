Desde que Sofi Martínez terminó su relación con Diego Leuco, se la vinculó sentimentalmente con Marcos Ginocchio y Pablo Aimar. Recientemente, la periodista deportiva dio una entrevista para el programa de streaming “Perros de la calle” (Urbana Play), el cual es conducido por Andy Kusnetzoff, y aclaró la situación sobre los rumores de romance.

¿Qué dijo Sofi Martínez sobre Marcos Ginocchio y Pablo Aimar?

Evelyn Botto, le consultó a Martínez: “Según un portal, estás saliendo con Pablo Aimar y con Marcos Ginocchio“, y, con humor, prosiguió: “Estás saliendo con Lady Gaga, y… con uno de la comisión que te hizo una propuesta en un barco. Contame, ¿cómo hacés?”.

Ante esto, Harry Salvarrey le dijo: “Bienvenida Sofi al poliamor”; tras estos dichos, la rubia le respondió: “No, amigo… me estás queriendo meter en tu bolsa”. Y, a forma de chiste, Salvarrey sumó: “Está preocupada tu madre. Tiene que entender que las nuevas generaciones vienen distintas”.

Luego, la periodista deportiva, reveló: “Mi madre me llamó y me dijo ‘Sofía, pará un poco… deja de voltear muñecos’ (bromea)”; ante esto, desmintió los rumores de romance con Ginocchio y Aimar. “Ahora, vale la aclaración: no es así. No estoy con nadie de todos los que se han dicho. La desmentida es absoluta”, aseguró la comunicadora.

Y, su compañera, lanzó: “No es lo mismo decir “nadie” que “con nadie de los que se han dicho”, aunque, Sofi, remató: “Nadie, nadie”.

El video viral de un deportista que quiso conquistar a Sofía Martínez

El viernes pasado, fue la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024. Martínez, acompañó a la delegación argentina en el desfile de la emotiva ceremonia de apertura y, lo que llamó la atención, fue que se difundió una filmación donde se puede ver al jugador Pablo Martínez Cami acercándose a la rubia para hablarle.

En el video, se ve cómo Pedro y Sofía intercambian pines olímpicos; luego de ese trueque, se puede ver la felicidad del deportista por el mini encuentro que tuvo con la periodista deportiva.

