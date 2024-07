Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Falta poco para que “Bake Off Argentina” vuelva a la pantalla de Telefe y se dieron a conocer impactantes detalles acerca del nuevo ciclo, el cual, este año, estará conducido por Wanda Nara.

Wanda Nara conducirá Bake Off 2024.

¿Qué dijo Paula Chaves sobre no estar en la nueva temporada de Bake Off Argentina?

Luego de que se dio a conocer que Nara conducirá la nueva edición, Chaves fue consultada por “LAM” (América TV) acerca de ya no estar al mando tras haber conducido por tres años el reality de pastelería.

Paula Chaves habló sobre no ser la conductora de la nueva edición de Bake Off.

“Me dolió; me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos, sino que es un proyecto que hice por mucho tiempo y me encantó hacer. Me marcó tanto en mi vida y en mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida con Telefe por la oportunidad que me dio y de más”, aseguró.

¿Quiénes formarán parte del nuevo ciclo de Bake Off Argentina?

Por otro lado, hace algunos días, Guido Záffora se refirió al elenco que vestirá los delantales del ciclo. En un comienzo, hubo especulaciones respecto a si iban a participar los exhermanitos de la última temporada de la casa más famosa del país, pero el panelista de Intrusos (América) no dio certezas al respecto.

En ese marco, Záffora reveló que Claudia Villafañe, Dalma Maradona, Damián de Santo y Miguel Ángel Rodríguez habrían recibido la propuesta formal; de estas figuras, explicó que no tenía confirmaciones, pero sí que el trato se cerró con Camila Homs.

Camila Homs está confirmada para Bake Off 2024.

¿Quiénes serán los jurados de Bake Off Argentina?

En las ediciones previas, Damián Betular, Dolli Irigoyen, Pamela Villar y Christophe Krywonis fueron quienes evaluaron a los participantes, pero, en esta oportunidad, se supo que volverán Betular y Krywonis.

Y, a ellos, se suma Maru Botana. “Estoy muy contenta, disfrutando del momento y con muchas ganas de empezar”, expresó la pastelera en diálogo con Intrusos.

¿Quién ganó Bake Off Argentina?

Actualmente, el reality de pastelería consta de tres temporadas. En 2018, Gastón Salas se consagró campeón, mientras que Hernán Lambertucci y Elisa Cáceres fueron los otros dos finalistas. En 2020, Damián Pier Basile fue el ganador tras la polémica final con Samanta Casais por infringir las reglas del concurso, ya que había trabajado en un emprendimiento familiar; de esta manera, se le retiró el título de “mejor pastelera amateur del país” y se le entregaron a Damián; además, Agustina Guz fue la tercera finalista. Por último, en el 2021, Carlos Martinic logró el premio mayor en contra de Facundo Tarditti.

