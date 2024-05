La participante Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano (Telefe) no deja de generar polémica dentro de la casa. En las últimas semanas, fue sancionada ya que maltrató a sus compañeros y, a pesar de la advertencia que le dio el dueño de la vivienda, volvió a protagonizar una pelea; en esta ocasión, se desquitó con Florencia Regidor, quien terminó llorando.

La picante pelea entre Furia y Florencia de Gran Hermano

Las “hermanitas” comenzaron a discutir por la limpieza del baño y los casting, los cuales, reciéntenme, pudieron ver.

A raíz de esto, Furia le dijo a Florencia: “Si hiciste un casting de mierda que te molestó, jódete; no es mi culpa. Me di cuenta que estás media alteradita, ¿te molesta mi fama? Lo siento. ¿Querés cámara?, ahí la tenés. No me jodas”.

Ante esto, Regidor, enojada, le respondió. “¿Por qué te ponés así conmigo? No estoy alteradita”, y, continuó: “Quédate tranquila, que ya te sacaron de placa. Tendrías que estar contenta”, expresó.

Luego, Florencia se fue a la habitación, donde comenzó a llorar por la tensa situación y Mauro Dalessio la consoló

La rubia, le dijo a Dalessio: “Furia me trató como el orto recién. Le pregunté algo y me dijo que “si mi casting había sido una mierda, que no es problema de ella”.

“¿Problema de ella?”, le respondió Mauro, desconcertado, y, Flor, le explicó: “Porque yo le pregunté algo y me dijo “me querés copiar”. Yo le estaba preguntando algo”, aseguró.

“Y me dijo que “ella era la única que cambiaba la bolsa del baño”, pero hoy la cambié, porque me indispuse. Tiré una toallita y ya no había más lugar, entonces, cuando tiré la bolsa, le pregunté algo”, reveló.

Mauro, al oírla, le aconsejó: “Ella jugó siempre de esa manera y no es algo que lo haga personal. Se lo va a hacer a uno, a otro, a otro… Es su estilo de jugar; no te subas al tren. Lo que te diga, clávale una sonrisa y seguí tu camino. No juegues en su campo, en su terreno, porque es lo peor que te puede pasar”.

Gran Hermano: todos los nominados

La líder de la semana, Zoe Bogach, sacó de la placa a Florencia Regidor y subió a Virginia Demo.

Por lo tanto, la placa final la componen: Juliana “Furia” Scaglione, Mauro Dalessio, Darío Marínez Corti, Emmanuel Vich, Martín Ku y Virginia.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea expulsado; también, ingresando a la página del programa:

