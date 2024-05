Hace unas semanas atrás, Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano (Telefe) confirmó que tiene leucemia. Luego, cuando Constanza ‘Coti’ Romero fue expulsada, la jugadora se mostró muy emocionada, ya que le salió bien su estrategia y, mientras se encontraba en la habitación junto a Zoe Bogach, Virginia Demo, Emmanuel Vich y Federico “Manzana” Farías, lanzó: “Si hay una final de cinco, es acá. No voy a votar a ninguno de ustedes”, pero, después de este comentario, mintió sobre su salud y aseguró que “tenía taquicardia”; a raíz de esto, el dueño de la casa la llamó al confesionario y le consultó si “se encontraba bien”, a lo que ella respondió que “nada más estaba ahí para hacer la espontánea”, pero, esta no es la primera vez que engaña a sus compañeros con respecto a su enfermedad, sino que, recientemente, GH le dio un desafío que consistía en que “tenía que convencer a los demás participantes para que se metieran a la pileta y, si lo lograba, obtenían un piano”; el objetivo lo cumplió, aunque hizo una broma de mal gusto sobre su padecimiento que no le cayó bien a sus “hermanitos” ni al exterior.

La polémica broma que hizo Furia de Gran Hermano sobre su salud

Una vez que estaban todos en la pileta, Furia expresó: “Les voy a contar una cosa: ahora, vamos a cumplir cinco meses acá y me acaban de avisar, en el confesionario, que el estudio que tenía que me había dado bien, ahora me dio mal”.

Y, continuó: “Como a mí gusta festejar y, también, el agua, se me ocurrió que vengan todos acá, porque tengo que abandonar la casa; no puedo seguir en juego”.

Ante estos dichos, sus compañeros no le creyeron, y, dijo: “Yo se lo había dicho a Bauti… vino él a decirme “felices 5 meses” y, justo, me llaman… Posta, estoy hablando. ¿Por qué no me dan pelota? Tendría que estar llorando y me estoy cagando de risa. Le pongo onda”. Luego de esto, confirmó que se trataba de una broma y Bautista Mescia, comentó: “No me gusta esa joda”.

La repercusión en redes luego de que Furia de Gran Hermano volvió a mentir con su enfermedad

A los televidentes del reality no les causó gracia y manifestaron su desagrado a través de “X”. Mirá las reacciones.

Gran Hermano: todos los nominados

La líder de la semana, Zoe Bogach, sacó de la placa a Florencia Regidor y subió a Virginia Demo.

Por lo tanto, la placa final la componen: Juliana “Furia” Scaglione, Mauro Dalessio, Darío Marínez Corti, Emmanuel Vich, Martín Ku y Virginia.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea expulsado; también, ingresando a la página del programa:

