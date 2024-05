Últimamente, en Gran Hermano (Telefe) pasaron muchos episodios de violencia entre los jugadores; en consecuencia, algunos de los participantes se desquitaron con el perro Arturo y, los rescatistas del canino, al ver todo lo que estaba sucediendo, dieron un comunicado pidiendo “su restitución”, pero la producción del reality se negó; por ende, aseguraron que “van a tomar acciones legales”; a raíz de estos hechos, el programa “LAM”, comandado por Ángel de Brito, fue a buscar la palabra del conductor Santiago del Moro, quien hizo un polémico descargo.

¿Qué le respondió Santiago del Moro a los proteccionistas del perro Arturo de Gran Hermano?

En medio de todo el escándalo, Santiago dijo: “Paro para saludar, pero no quiero más quilombos. El perro está bárbaro y divino; es lo más. Aparte, está con su dueño. No tengo nada más para decir. Me siento feliz haciendo un programa que amo, con laburo y muy cansado”.

Y, aseguró: “No quiero lío. Estoy haciendo mi trabajo. Hago un programa que a mucha gente le gusta y a otra no tanto, por lo visto”.

Gran Hermano: todos los nominados

La líder de la semana, Zoe Bogach, sacó de la placa a Florencia Regidor y subió a Virginia Demo.

Por lo tanto, la placa final la componen: Juliana “Furia” Scaglione, Mauro Dalessio, Darío Marínez Corti, Emmanuel Vich, Martín Ku y Virginia.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea expulsado; también, ingresando a la página del programa:

