Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) tuvo lugar el Encuentro Internacional “El papa León XIV en América Latina”, un espacio de encuentro y reflexión sobre los desafíos actuales de la región a la luz de la reciente encíclica Magnifica Humanitas.

Organizada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Arzobispado de Buenos Aires, Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), el evento contó con cobertura especial del Grupo Crónica.

El panel de apertura del encuentro en el Auditorio San Agustín de la UCA estuvo integrado por Andrés Delich, secretario general electo de OEI; Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires; Agustín Ezequiel Caulo, secretario de Culto y Civilización de la Nación Argentina; y María del Pilar Bosca Chillida, directora General de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la oportunidad, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva manifestó: “El papa decía en un mensaje muy breve pero muy contundente: ‘Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría'”.

“Cuando organizamos algo importante, creo que tenemos que ponernos de acuerdo en algunos puntos, en algunas claves, porque tenemos que generar acuerdos y consensos. Y me parece que en estos breves renglones León XIV nos está dando algunas pistas de lo que seguramente signifique su llegada a América Latina.

“En primer lugar, la palabra alegría, aparece dos veces en este breve texto. La alegría que el papa Francisco definía como la respiración del cristiano. La alegría que necesitan nuestros pueblos de América Latina, a veces tan postergados, tan entristecidos, tan desolados. Por eso, creo que la visita del papa será ocasión para una alegría que estaremos desafiados a que perdure, a que se mantenga más allá de las dificultades y problemas cotidianos. Una alegría sustentada en Cristo resucitado, nuestro Señor que venció a la muerte para siempre”.

“La segunda pista de estos breves renglones: la palabra reencuentro. Justamente León XIV dice: ‘Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de su vida’. Seguramente cuando llegue a Perú será para él el momento más emocionante porque allí se reencontrará con su pueblo, con su Iglesia particular de Chiclayo, con sus hermanos obispos. Pero la realidad latinoamericana es similar y, por lo tanto, esta segunda palabra, reencuentro del papa con su pueblo, pero también creo que será la oportunidad del reencuentro entre todos nosotros. Reencuentro que necesita mirarnos a los ojos, tal vez pedirnos perdón y darnos otra oportunidad”.

“Luego el papa en estos breves renglones decía: ‘Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestro corazón los unos a los otros’. Abrir el corazón es mostrarle mi vulnerabilidad, mi fragilidad, con mis anhelos, con mis sueños. Dicen algunos pueblos orientales que cuando saludan se ponen la mano en el corazón, la mano del otro en el propio corazón, como diciendo: ‘Soy tuyo, aquí está mi vida y te la ofrezco, te la doy’. Por eso, la tercera palabra, fraternidad. La necesidad de la fraternidad. Demostrarnos los corazones los unos a los otros como nos invita León XIV. Tenemos un mismo padre del cielo. La fraternidad que fue el sueño de Francisco y es a la que nos invita León XIV todo el tiempo: la necesidad de volver a sentirnos hermanos. Continúa ese saludo del Papa del lunes pasado: ‘Fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas’. Y aquí la palabra será la unidad. Poder encontrarnos en la unidad. La unidad también en la diversidad. Sabemos lo que significa para un agustino la unidad. De hecho, el lema episcopal del santo padre: ‘Ser uno en el uno’. Estar unidos, respetando nuestras diferencias, pero poder vivir la comunión”.

“Y luego, ‘renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio’. La misión. El impulso misionero que le tiene que quedar a América Latina luego de la visita del Santo Padre. La tarea para el hogar en la posvisita será grande, será enorme. Anunciar a nuestros pueblos, como nos decía el Documento de Aparecida, como discípulos misioneros, lo mejor que nos pasó en la vida, y lo mejor que nos pasó en la vida es haber conocido a Jesús, y por eso sabemos que nuestros pueblos lo necesitan”.

Repasó: “Cinco claves, cinco palabras: alegría, reencuentro, fraternidad, unidad y misión. San Agustín, nombre de este auditorio, decía: ‘Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles’, cosa que a veces nosotros repetimos, que estamos viviendo tiempos difíciles. Pero continúa San Agustín: ‘Vivamos bien y los tiempos serán buenos’. Nosotros somos los tiempos. Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Creo que si vivimos bien esta visita del Papa León XIV, los tiempos de nuestros pueblos serán mejores“.

El papa y América Latina

En su alocución, Agustín Ezequiel Caulo, secretario de Culto y Civilización de la Nación Argentina, señaló: “La trayectoria pastoral del papa León XIII en el Perú constituye un vínculo significativo con América Latina”.

“Su primera encíclica, Magnifica Humanitas, nos invita a pensar el futuro de nuestra región ante la transformación tecnológica. Su llamado a proteger el primado de la persona ofrece una referencia esencial para abordar las oportunidades que la inteligencia artificial abre en el trabajo, la educación y el cuidado de las personas”, añadió.

“El papa propone un uso responsable, crítico y creativo de las tecnologías”. AGUSTÍN EZEQUIEL CAULO, SECRETARIO DE CULTO Y CIVILIZACIÓN DE LA NACIÓN

“La Argentina quiere que esta revolución amplíe las posibilidades de cada persona para crear, emprender y construir su futuro. Sobre esa base, el talento de los argentinos y la iniciativa de nuestras empresas pueden convertir la innovación en producción y empleo. Para que más personas tengan la posibilidad de participar en esa transformación, la preparación y la capacitación continua son decisivas. Un joven que aprende a utilizar nuevas herramientas y un trabajador que actualiza sus conocimientos adquieren más posibilidades de elegir su camino“.

En este sentido, marcó: “El papa propone un uso responsable, crítico y creativo de las tecnologías. Ese aprendizaje requiere conocimientos y criterio propio para evaluar la información y tomar decisiones. La colaboración entre las instituciones educativas y el sector productivo pueden acercar la formación a las nuevas exigencias del mundo del trabajo. Las comunidades religiosas aportan a este diálogo su experiencia en escuelas, obras de asistencia y espacios de acompañamiento a las familias. En ellos, el cuidado tiene un rostro. Esa cercanía permite valorar cómo la tecnología puede mejorar la atención y qué decisiones requieren el juicio y la responsabilidad de una persona”.

Caulo sostuvo que “como Estado, tenemos la responsabilidad de garantizar la libertad religiosa y promover el respeto entre las distintas confesiones. Esa libertad protege la conciencia de cada persona y el derecho de las comunidades a vivir y transmitir sus creencias. Desde la Secretaría acompañamos ese diálogo en el que cada comunidad participa desde su identidad y sus convicciones”.

“Con este espíritu, nos preparamos para recibir al papa León XIII que visitará la Argentina en los próximos días. Será la primera visita de un papa a nuestro país en casi cuatro décadas y nos brindará una oportunidad para expresar nuestra fe y hospitalidad. El Gobierno Nacional trabaja junto con la santa sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas para la organización de la visita. Esperamos al Santo Padre con esperanza, alegría y afecto”, manifestó.

“Escuchaba las palabras al comienzo del arzobispo, y pensaba en estos días… algo muy lindo es que mucha gente se acerca y se pone a disposición en este tiempo para la visita. Y en relación a eso, un pensamiento que quería compartir más personal: que ese ponerse a disposición implica disponerse y pienso que ese disponerse puede comenzar en la interioridad de cada uno, en disponer el corazón para este tiempo de esta visita que se viene porque eso nos va a permitir también vivir esta alegría que trae la visita en estos días previos”.

“Seguramente que si nosotros disponemos nuestro corazón, nos permitimos vivir esa alegría en esta previa, los frutos de la visita del santo padre que será para todos los argentinos, pero para cada uno de nosotros en particular también, esos frutos serán mayores si podemos lograr ir disponiendo nuestro corazón para esta visita”.

“América Latina, Dios te ama como sos, pero te sueña mejor. Aportemos a que ese sueño se haga realidad”. JORGE GARCÍA CUERVA, ARZOBISPO DE BUENOS AIRES

“Quisiera concluir con unas palabras de San Agustín que León XIII ha hecho suyas desde el comienzo de su pontificado: ‘Los tiempos somos nosotros’. También el tiempo de la inteligencia artificial tendrá la impronta de nuestras decisiones. Que este encuentro nos ayude a poner el talento y la libertad creadora al servicio de una vida más próspera y digna”, finalizó.

Después de todos los expositores, García Cuerva recordó cuando el papa visitó una cárcel en Barcelona durante su gira por España. “Le dijo a las personas detenidas: ‘Dios te ama como sos, pero te sueña mejor’. Me atrevo a tomar las palabras del santo padre y pensando en esta visita al continente latinoamericano, decirnos: Uruguay, Argentina, Perú, Dios te ama como sos, pero te sueña mejor. América Latina, Dios te ama como sos, pero te sueña mejor. Aportemos a que ese sueño se haga realidad”

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Miguel Ángel Schiavone, rector de la Universidad Católica Argentina (UCA); y Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Preparativos con “mucha esperanza y alegría”

“Es un encuentro organizado por la Comisión Pontificia para América Latina, está la prefecto del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, la hermana sor Alessandra Smerilli, va a seguir poniéndonos en clima, es la previa de la visita para que también Argentina se siga movilizando en torno a lo que va a significar después el encuentro con León XIV”, manifestó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, en exclusiva al Grupo Crónica.

Sobre cómo se vienen desarrollando los preparativos para la visita del papa, sostuvo: “Con mucha esperanza y alegría del encuentro del pastor de todos, el pastor que viene a confirmarnos en la fe e impulsarnos a la misión. Hay muchos equipos de trabajo que están sosteniendo este desafío enorme esa fiesta que va a significar la visita del santo padre”.

En tanto que sobre la repercusión de la llegada del pontífice a la Argentina, reconoció: “Lo imáginabamos, pero se ha ido acrecentando con el paso de los días”.

Cabe recordar que León XIV llegará a América Latina tras recuperarse de una operación por cáncer de pulmón. En este sentido, monseñor García Cuerva aseguró que esta situación no le generó incertidumbre. “Personalmente no lo dudé, lo único que trataba de escuchar eran los comunicados oficiales de la Santa Sede respecto a su salud y la Santa Sede nunca puso en duda su viaje, simplemente había que salir esperar. Escuchar a los médicos que habían tratado al santo padre y a partir de la comunicación oficial estar dispuestos a recibirlo como finalmente va a ser”.