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El encuentro se disputará desde las 22:00 en la cancha “Gustavo Soules“, donde el equipo celeste buscará hacerse fuerte ante su público y dar el primer paso en esta instancia de la competencia regional.

El camino de Hispano Americano

Hispano llega a esta fase tras superar a Talleres de Caleta Olivia. En el partido de vuelta, disputado en su cancha, el conjunto riogalleguense se impuso por 3-1 y selló su clasificación, luego de haber ganado también el encuentro de ida por 4 a 0.

En una instancia anterior, el “Celeste” también protagonizó un vibrante clásico riogalleguense frente a Boxing Club. La serie comenzó con un empate 1-1 en el partido de ida, y terminó con otro empate por el mismo marcador en el partido de vuelta. Con ese global, la definición llegó a través de la definición por penales, donde Hispano logró ser más efectivo. y avanzar de ronda.

Camioneros, el rival de turno

Del otro lado estará Camioneros de Río Grande, que afrontará el compromiso con el objetivo de conseguir un resultado favorable como visitante y llegar bien posicionado al encuentro de vuelta. El conjunto fueguino será una exigente prueba para las dirigidas de Hispano en su camino por la Región Patagónica.

Camioneros llegará a Río Gallegos luego de un recorrido destacado en las instancias anteriores del certamen. En la primera fase, correspondiente a la zona de Río Grande, eliminó a Sacachispas con un contundente global de 8 a 0. En el partido de vuelta se impuso por 6 a 0, con cinco tantos de Karen Ramírez.

Posteriormente, el equipo riograndense superó el cruce provincial frente a Lasserre de Ushuaia. En el encuentro de ida, disputado en el estadio “Hugo Lumbreras”, consiguió una victoria por 4 a 1 y continuó su camino en la competencia empatando 2 a 2 en el partido de vuelta, por lo que de esta forma se aseguró la clasificación.

El equipo femenino de Camioneros de Río Grande. FOTO: Liga Ushuaiense

La terna arbitral

La conducción del encuentro estará a cargo de una terna arbitral de Comandante Luis Piedra Buena. Danilo Joel Bravo será el árbitro principal, mientras que David Ayala y Franco Gonzalo Telias se desempeñarán como asistentes.

Convocatoria a la hinchada

Desde la institución convocaron a los hinchas a acompañar al plantel y llenar las tribunas para alentar a las representantes de Hispano Americano en este importante compromiso regional.

La invitación está hecha: este sábado, desde las 22:00, en la cancha “Gustavo Soules” por el Torneo Regional Federal Amateur Femenino.