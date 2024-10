Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El periodista deportivo Gastón Edul brindó su opinión acerca de las recientes declaraciones de Fernando Gago, quien -a diferencia de lo que informaron varios medios nacionales este fin de semana- desmintió que llegará este lunes a la Argentina para asumir como director técnico de Boca Juniors.

“No me contactó nadie. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Se generó un rumor muy fuerte y la verdad que no pasó, ni conmigo ni con gente de mi entorno”, dijo en la previa del clásico entre Chivas y Atlas a Telemundo Deportes.

Tras los comentarios del entrenador de Chivas de Guadalajara sobre los rumores que lo vinculaban al “Xeneize”, Edul, uno de los comunicadores que había anunciado su arribo al club argentino en redes sociales, aseveró que “sale a decir eso porque no puede reconocerlo antes de que paguen la cláusula de rescisión”.

Fue a través de un mensaje de voz emitido durante una transmisión del popular streamer DavooXeneize que el periodista indicó que el DT tiene una cláusula de salida de aproximadamente un millón de dólares, por lo que no puede confirmar públicamente su vinculación con el club que lo vio nacer hasta que este detalle contractual esté resuelto.

Edul aseguró que “tengo la información de que habló con Boca varias veces, que ya le mandaron un contrato y aceptó los números”, y agregó que “la dirigencia de Chivas ya avanzó en su reemplazo”.

Para cerrar, reiteró que Gago recibió una propuesta formal del “Xeneize”: “No tengo dudas de que va a ser el próximo DT de Boca. Está bien que declare así, si siente que es lo mejor para calmar las aguas en México”, afirmó.

Este domingo, Gago reafirmó su permanencia en el conjunto mexicano: “Yo tengo contrato con el club, no tuve ningún ofrecimiento de nada”.

Aún así, explicó que su continuidad depende de los resultados deportivos. “Todo puede pasar en el fútbol. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que yo no esté más; puede ser que esté siete años acá”.

Asimismo, indicó: “Yo siempre vivo el hoy. No sé por qué se instaló este rumor y trato de mantenerme ajeno a lo que se dice el día a día”.

Tras la renuncia de Diego Martínez, Gago figuró entre los primeros nombres mencionados junto al de Guillermo Barros Schelotto. Con la salida de este último, parecía claro que el exvolante central se convertiría en el nuevo técnico de Boca.

De hecho, desde Argentina y México se informaba que el clásico ante Atlas sería el último de Pintita al mando de Chivas, y que Boca ejecutaría la cláusula de 1.5 millones de dólares para que Gago asumiera el cargo en los próximos días.

La dirigencia del conjunto mexicano valora el trabajo del técnico y se rumoreó que incluso le ofrecieron una extensión de contrato. No obstante, se decía que el entrenador tenía la intención de regresar al país y al club que lo vio nacer como futbolista. Ahora, surgen nuevas interrogantes sobre el futuro del exmediocampista.