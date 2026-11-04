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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó de la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) en el centro de convenciones Goldencenter de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Compartió el panel sobre minería, competitividad e infraestructura junto a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan), en una mesa moderada por el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola.

Repasó la transformación económica de la provincia impulsada por las exportaciones hidrocarburíferas y analizó la necesidad de construir un esquema competitivo en base al trabajo en equipo y el fortalecimiento de la cadena de valor.

“Durante muchos años estuvimos trabajando con los precios fijados por un decreto. Tan es así que ese decreto nos terminaba sacando o saqueando nuestro subsuelo con un 50% del valor de nuestros recursos”, señaló Figueroa al referirse al esquema previo.

En esa línea, sostuvo que “el paradigma, al cambiar, al poder vender al mundo, ha cambiado totalmente todas las reglas de juego con las cuales hay que ser competitivos. Para ser competitivos creo que hay que coordinar y hay que jugar en equipo”.

Al abordar el desarrollo de Vaca Muerta, remarcó la importancia del entramado empresarial que rodea a la actividad. “Nuestra producción, si bien puede aumentar el 30%, requirió mucho trabajo de todo el ecosistema de Neuquén. Vaca Muerta es solo una roca, con lo cual es una condición necesaria pero no suficiente, y creo que la cadena de proveedores y de los distintos actores importantes ha hecho que hoy podamos salir al mundo”, afirmó.

Asimismo, destacó que la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las herramientas legislativas locales y la eliminación de tasas municipales en parques industriales, como los de Neuquén Capital, permitieron aliviar la carga tributaria.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, provincia donde se ubica Vaca Muerta.

Rechazó la competencia entre jurisdicciones y promovió la articulación federal. “Primero, hablando con las empresas que creemos que es importante que desarrollemos el compre en toda la Argentina, desde la metalmecánica de Santa Fe,Mendoza, Córdoba, de la provincia de Buenos Aires. Es importante porque son miles de empresas trabajando para Vaca Muerta o para el desarrollo de lo que estamos generando”, explicó.

“En este cambio de paradigma la competencia no es otra provincia, nosotros no competimos con Chubut, con Santa Cruz, con Río Negro ni con otra provincia; nosotros lo que estamos haciendo es complementarnos para ser más competitivos. Y en eso tenemos que continuar trabajando. Entonces tenemos que desarrollar mucho a los proveedores locales, en Neuquén de hecho lo estamos haciendo, incluso gran parte de los recursos que genera la monetización del subsuelo se redistribuye para poder desarrollar a esos proveedores”, expresó, calculando que cerca de 5.000 empresas de Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, además de proveedores de provincias patagónicas, participan de la industria.

A su vez, instó a dar transparencia a las contrataciones en el sector privado. “En eso también siempre charlar con las operadoras, siempre en los mandos medios existe propensión a mostrarles siempre a algunos, eso también tiene que cambiar. Hay que hacer licitaciones transparentes, como habitualmente hacemos en el Estado, y eso nos permite participar a distintos proveedores de otra manera, con lo cual el desarrollo creo que viene por ahí, por ser competitivos”, remarcó.

Renta petrolera e Ingresos Brutos

En otro tramo de su intervención, el mandatario desglosó el impacto económico que genera la comercialización de cada barril de petróleo de exportación en la economía nacional.

“El derrame del barril de petróleo es importante en la República Argentina, no se da en otro espacio. ¿Cuánto queda de un barril de petróleo de exportación sin industria? El 60% se va entre costos y utilidades de las empresas. El 30% de costo va mucho a otras provincias argentinas vía la participación como proveedores”, detalló Figueroa.

En cuanto a los ingresos estatales, precisó: “A los Estados, nos queda 17% al Estado Nacional en forma automática y de libre disponibilidad sin costo alguno; 10% al resto de las provincias argentinas. Por ejemplo, el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires todos los días ve que el 2% de cada barril le gotea sin afectación específica, con lo cual es una rentabilidad muy importante. Es decir, el 10% va a todas las provincias argentinas y el 13% o el 12% por recursos no renovables queda en Neuquén. ¿Cuál es la diferencia? Que Neuquén tiene que reinvertir esos fondos para seguir construyendo que exista ese círculo virtuoso“.

“Los fondos propios en Neuquén tienen una tasa efectiva de Ingresos Brutos muy baja, tienen el 2% y muchas actividades totalmente liberadas. Nuestra planificación indica que de acuerdo al cumplimiento de ciertos requisitos que vamos a exigir, en el 2028 no vamos a cobrar impuesto a los Ingresos Brutos a quienes cumplan determinadas contrataciones en toda la cadena de valor, incluso eliminando en Ingresos Brutos el efecto cascada de la generación”, anunció.

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola.

Plan de obras y coparticipación

Sobre la infraestructura provincial, el gobernador, dijo: “Lo que trazamos fue un pacto de gobernanza con todos los municipios de la provincia. ¿Dónde fijamos las prioridades? En eliminar las injusticias que existían en la provincia de Neuquén, una provincia con recursos en donde la infraestructura estaba retrasada en 4.000 millones de dólares. Es la deuda con el ciudadano de todos los días”, sostuvo.

Para revertir ese escenario, detalló las tres fuentes de financiamiento utilizadas: “Una es la de traer los recursos desde afuera, primero los organismos multilaterales con años de gracia y una tasa baja. Por otro lado, emitimos también un título público internacional. Pudimos salir el día que era el menor riesgo país que tuvimos, salimos a una tasa del 7,50% con años de gracia y con bullet el último año, con lo cual en el año 2031 podemos recuperar absolutamente todos los títulos emitidos, más que nada para desarrollar el turismo y trabajar con la vivienda. Después, fondos propios que volcamos fundamentalmente a la infraestructura de rutas y provisión de servicios públicos“.

Respecto al área hidrocarburífera, agregó: “El financiamiento de todo lo que es el área de Vaca Muerta donde el Estado participa con un altísimo porcentaje, pero también las empresas están prefinanciando a 30 meses de plazo con 0% de interés para hacer un win-win. Que la empresa tenga rutas pavimentadas le favorece, y por supuesto también a la provincia le favorece”.

Mediante este mecanismo, precisó la ejecución de 1.000 kilómetros de rutas provinciales, 100.000 metros cuadrados de escuelas, 100.000 metros cuadrados de hospitales, 50.000 metros cuadrados de cárceles y comisarías, además de redes de gas y fibra óptica, marcando que la infraestructura “consolida el desarrollo, genera sustentabilidad social y cuidado del ambiente“.

Finalmente, Figueroa cuestionó el reparto de los recursos federales y reclamó una discusión integral sobre la coparticipación.

“Cuando vino la democracia las provincias recibían más del 54% de la torta de los recursos del Estado, hoy recibimos menos del 30% teniendo muchas más obligaciones. Es un tema a hablar, a dialogar”, enfatizó.

Para graficar el retraso del coeficiente que percibe la provincia en la distribución secundaria, concluyó: “Cada 100 pesos que paga un neuquino de impuestos nacionales, 50 le vuelven a la provincia. Ahora, cada 100 pesos que paga una provincia como Formosa, por ejemplo, le vuelven 700 pesos. Es la Argentina de la injusticia, porque sin embargo los formoseños leen el diario y dicen ‘¿dónde hay lugar para trabajar?’ y muchas veces terminan migrando hacia alguna provincia de las que estamos acá. Con lo cual creo que un debate federal para poder sentarse a discutir de qué manera se van a repartir los fondos es bueno, pero tiene que ser integral”.